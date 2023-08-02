Рейтинг@Mail.ru
Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 02.08.2023 (обновлено: 18:01 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/svetov-1887838322.html
Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело
Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.08.2023
Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело
Силовики возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Михаила Светова* (признан иноагентом), спевшего для подписчиков про Бандеру,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:49
2023-08-02T18:01
михаил светов
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155583/48/1555834872_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_5c03f6ee0b3765eaf63f051a656c0ad6.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силовики возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Михаила Светова* (признан иноагентом), спевшего для подписчиков про Бандеру, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах."В отношении Михаила Светова* возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказал собеседник агентства. По его словам, Светов* исполнил песню про Бандеру для подписчиков своего канала. Как рассказал собеседник агентства, Светов* опубликовал аудиозапись 19 сентября 2021 года в телеграм-канале, тем самым, по версии следствия, выразил оправдание нацистских преступников и их действий, так как Бандера упоминается в Нюрнбергском трибунале как коллаборационист, сотрудничавший с нацистскими организациями и совершавший военные преступления.Светов* является блогером и председателем движения "Гражданское общество".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230608/arest-1876935900.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155583/48/1555834872_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_31af912294ea00e9025e46b842af3126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил светов, россия, происшествия
Михаил Светов, Россия, Происшествия
Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело

Против блогера Светова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБлогер Михаил Светов (иноагент)
Блогер Михаил Светов (иноагент) - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Блогер Михаил Светов (иноагент). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силовики возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Михаила Светова* (признан иноагентом), спевшего для подписчиков про Бандеру, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении Михаила Светова* возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказал собеседник агентства. По его словам, Светов* исполнил песню про Бандеру для подписчиков своего канала. Как рассказал собеседник агентства, Светов* опубликовал аудиозапись 19 сентября 2021 года в телеграм-канале, тем самым, по версии следствия, выразил оправдание нацистских преступников и их действий, так как Бандера упоминается в Нюрнбергском трибунале как коллаборационист, сотрудничавший с нацистскими организациями и совершавший военные преступления.
Светов* является блогером и председателем движения "Гражданское общество".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Следователи просят арестовать организаторов движения "Весна"*
8 июня, 13:33
 
Михаил СветовРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала