https://ria.ru/20230802/svetov-1887838322.html
Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело
Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.08.2023
Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело
Силовики возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Михаила Светова* (признан иноагентом), спевшего для подписчиков про Бандеру,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:49
2023-08-02T17:49
2023-08-02T18:01
михаил светов
россия
происшествия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силовики возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Михаила Светова* (признан иноагентом), спевшего для подписчиков про Бандеру, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах."В отношении Михаила Светова* возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказал собеседник агентства. По его словам, Светов* исполнил песню про Бандеру для подписчиков своего канала. Как рассказал собеседник агентства, Светов* опубликовал аудиозапись 19 сентября 2021 года в телеграм-канале, тем самым, по версии следствия, выразил оправдание нацистских преступников и их действий, так как Бандера упоминается в Нюрнбергском трибунале как коллаборационист, сотрудничавший с нацистскими организациями и совершавший военные преступления.Светов* является блогером и председателем движения "Гражданское общество".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230608/arest-1876935900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил светов, россия, происшествия
Михаил Светов, Россия, Происшествия
Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело
Против блогера Светова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма