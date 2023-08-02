https://ria.ru/20230802/svetov-1887838322.html

Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело

Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.08.2023

Источник: против блогера Светова* возбудили уголовное дело

Силовики возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Михаила Светова* (признан иноагентом), спевшего для подписчиков про Бандеру,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:49

2023-08-02T17:49

2023-08-02T18:01

михаил светов

россия

происшествия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силовики возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Михаила Светова* (признан иноагентом), спевшего для подписчиков про Бандеру, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах."В отношении Михаила Светова* возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказал собеседник агентства. По его словам, Светов* исполнил песню про Бандеру для подписчиков своего канала. Как рассказал собеседник агентства, Светов* опубликовал аудиозапись 19 сентября 2021 года в телеграм-канале, тем самым, по версии следствия, выразил оправдание нацистских преступников и их действий, так как Бандера упоминается в Нюрнбергском трибунале как коллаборационист, сотрудничавший с нацистскими организациями и совершавший военные преступления.Светов* является блогером и председателем движения "Гражданское общество".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230608/arest-1876935900.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил светов, россия, происшествия