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Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город - РИА Новости, 02.08.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:20 02.08.2023
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Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город
Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город - РИА Новости, 02.08.2023
Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город
Стоки Москвы гораздо чище той воды, которая забирается на входе в Москву, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:20
2023-08-02T13:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Стоки Москвы гораздо чище той воды, которая забирается на входе в Москву, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мы на сегодняшний день полностью реализовали меры, связанные с реконструкцией Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. И уровень сброса стоков сегодня гораздо чище той воды, которую мы забираем для наших нужд на входе в город Москву", - сказал Бирюков на пленарном заседании "Здоровые города: вчера, сегодня, завтра" III Международного конгресса Urban Health. Московский урбанистический форум проходит в Москве с 1 августа по 10 сентября.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)

Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Стоки Москвы гораздо чище той воды, которая забирается на входе в Москву, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Мы на сегодняшний день полностью реализовали меры, связанные с реконструкцией Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. И уровень сброса стоков сегодня гораздо чище той воды, которую мы забираем для наших нужд на входе в город Москву", - сказал Бирюков на пленарном заседании "Здоровые города: вчера, сегодня, завтра" III Международного конгресса Urban Health.
Московский урбанистический форум проходит в Москве с 1 августа по 10 сентября.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства МосквыМосковский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)
 
 
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