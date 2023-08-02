https://ria.ru/20230802/stoki-1887769300.html

Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город

Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город - РИА Новости, 02.08.2023

Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город

Стоки Москвы гораздо чище той воды, которая забирается на входе в Москву, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:20

2023-08-02T13:20

2023-08-02T13:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

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москва

петр бирюков

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московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Стоки Москвы гораздо чище той воды, которая забирается на входе в Москву, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мы на сегодняшний день полностью реализовали меры, связанные с реконструкцией Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. И уровень сброса стоков сегодня гораздо чище той воды, которую мы забираем для наших нужд на входе в город Москву", - сказал Бирюков на пленарном заседании "Здоровые города: вчера, сегодня, завтра" III Международного конгресса Urban Health. Московский урбанистический форум проходит в Москве с 1 августа по 10 сентября.

https://ria.ru/20230711/voda-1883607861.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)