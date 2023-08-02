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Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город
Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город - РИА Новости, 02.08.2023
Бирюков: стоки Москвы гораздо чище воды, что забирается на входе в город
Стоки Москвы гораздо чище той воды, которая забирается на входе в Москву, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:20
2023-08-02T13:20
2023-08-02T13:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Стоки Москвы гораздо чище той воды, которая забирается на входе в Москву, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мы на сегодняшний день полностью реализовали меры, связанные с реконструкцией Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. И уровень сброса стоков сегодня гораздо чище той воды, которую мы забираем для наших нужд на входе в город Москву", - сказал Бирюков на пленарном заседании "Здоровые города: вчера, сегодня, завтра" III Международного конгресса Urban Health. Московский урбанистический форум проходит в Москве с 1 августа по 10 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)