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Глава Judicial Watch заявил, что честные выборы в США стали невозможны - РИА Новости, 02.08.2023
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06:22 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/ssha-1887710779.html
Глава Judicial Watch заявил, что честные выборы в США стали невозможны
Глава Judicial Watch заявил, что честные выборы в США стали невозможны - РИА Новости, 02.08.2023
Глава Judicial Watch заявил, что честные выборы в США стали невозможны
Глава американской группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон заявил, что после предъявленных экс-президенту США Дональду Трампу обвинений по... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T06:22
2023-08-02T06:22
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава американской группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон заявил, что после предъявленных экс-президенту США Дональду Трампу обвинений по делу о штурме Капитолия в 2021 году честные выборы 2024 года невозможны. "Давайте будем честны: это обвинение (Трампу - ред.) является неприкрытой угрозой и актом запугивания со стороны демократической партии всех без исключения их политических оппонентов. Послание режима Байдена: "мы посадим вас в тюрьму, если вы будете оспаривать выборы". Свободные и честные выборы 2024 года официально невозможны", - говорится в заявлении Фиттона на сайте группы. Глава группы консервативных активистов отметил, что предъявленные во вторник обвинения в адрес Трампа фиктивны и "полностью согласуются с предвзятыми и политическими злоупотреблениями". Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников. Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Глава Judicial Watch заявил, что честные выборы в США стали невозможны

Глава Judicial Watch: после обвинений в адрес Трампа честные выборы в США стали невозможны

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава американской группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон заявил, что после предъявленных экс-президенту США Дональду Трампу обвинений по делу о штурме Капитолия в 2021 году честные выборы 2024 года невозможны.
«
"Давайте будем честны: это обвинение (Трампу - ред.) является неприкрытой угрозой и актом запугивания со стороны демократической партии всех без исключения их политических оппонентов. Послание режима Байдена: "мы посадим вас в тюрьму, если вы будете оспаривать выборы". Свободные и честные выборы 2024 года официально невозможны", - говорится в заявлении Фиттона на сайте группы.
Глава группы консервативных активистов отметил, что предъявленные во вторник обвинения в адрес Трампа фиктивны и "полностью согласуются с предвзятыми и политическими злоупотреблениями".
Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.
Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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