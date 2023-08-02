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США объявят о новом транше помощи Киеву на следующей неделе, пишут СМИ

США объявят о новом транше помощи Киеву на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023

США объявят о новом транше помощи Киеву на следующей неделе, пишут СМИ

США могут объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Украине в начале следующей недели, пишет газета Politico. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T00:40

2023-08-02T00:40

2023-08-02T00:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США могут объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Украине в начале следующей недели, пишет газета Politico. "Министерство обороны ожидает, что еще один транш будет объявлен уже в начале следующей недели", - говорится в сообщении издания. Как отмечает Politico, последний пакет военной помощи Киеву от Вашингтона составил 400 миллионов долларов на дополнительные средства ПВО, артиллерию, а также бронетехнику и противотанковое вооружение. Ранее в опросе, проведенном газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll, говорилось, что почти 40% американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230801/vsu-1887592839.html

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в мире, украина, россия, сша, нато