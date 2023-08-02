https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

Американцы признали провал "контрнаступа": что дальше

Американцы признали провал "контрнаступа": что дальше - РИА Новости, 02.08.2023

Американцы признали провал "контрнаступа": что дальше

Даже американским СМИ надоело лгать про успехи ВСУ. Мегафон демпартии CNN публикует разгромный материал про неудачи ВСУ. Оттаптываются на прокси-казаках и все... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:00

2023-08-02T08:00

2023-08-02T08:00

аналитика

россия

сша

украина

марк милли

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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Даже американским СМИ надоело лгать про успехи ВСУ. Мегафон демпартии CNN публикует разгромный материал про неудачи ВСУ. Оттаптываются на прокси-казаках и все прочие гранды неполживой журналистики — от New York Times до Washington Post.Казалось бы, бессмысленная и беспощадная бойня с самого начала планировалась и обеспечивалась из Вашингтона. Украинских командиров окормляли лучшие стратегические умы НАТО. Теперь можно было бы признать хотя бы часть своей вины за этот эпический провал. Но нет, какое там. CNN рассказывает, что в провале контрнаступления Украина сама виновата. Бойцы там, мол, плохо обучены, взаимодействия между подразделениями нет, везде бюрократия, а у командиров наличествует "советский менталитет". Но позвольте: натовские инструкторы годами обучали и тренировали вэсэушников. Натовские военные советники появились на Украине задолго до СВО и должны были как-то подсобить, наверное, своим сипаям, выбить из них этот злосчастный советский менталитет.Проблема, однако, в том, что обучать вэсэушников сражаться по натовским стандартам не имело смысла, потому что ни один нормальный натовский боец при таких раскладах на поле боя просто не вышел бы. НАТО так не воюет. НАТО выпускает своих бойцов только после того, как их авиация разнесла все, что движется, а потом еще сверху насыпала артиллерия.У украинцев ничего этого нет — и наша авиация, и наша артиллерия имеют подавляющее превосходство. По стандартам НАТО, нападающие должны иметь минимум трехкратное превосходство над обороняющимися, но ничего подобного на линии соприкосновения тоже нет.Так что все эти тренировки и загранкомандировки были классическим карго-культом — точно так же, как и поставки западной техники. В реальности же восторжествовала фантастическая совершенно тактика, когда дорогие западные БМП привозят украинских бойцов на поле боя, разворачиваются и уезжают, ну а тем деваться некуда — они лезут на наши линии обороны и пытаются разминировать минные поля ногами. БМП американцам жалко, конечно, людей — нет.Несколько дней назад в прессе промелькнула поразительная по своему цинизму публикация. Американские советники, по мнению Wall Street Journal, отлично понимали, что у ВСУ ничего не выйдет с контрнаступом. Хозяева совершенно сознательно отсыпали гораздо меньше вооружений, чем требовалось, и закрыли глаза на очевидный всем профессионалам дефицит снарядов.Понятно было и то, что украинской живой силы не хватит для создания кулака и массированного наступления. Потому что стоит вэсэушникам оттянуть хоть немного контингента с севера на юг, где сейчас идут основные боевые действия, как перед российской армией откроется прямоезжая дорога на Харьков и на Киев.У всевидящей американской разведки, обладающей мощнейшей спутниковой системой наблюдения, не могло быть никаких сомнений насчет того, что за прошедшие месяцы русские войска соорудили грандиозную многоуровневую систему обороны. Несмотря на это, украинцев погнали в наступление — прямиком на минные поля.Все это профессиональные американские военные не могли не понимать. Кстати, генерал Марк Милли, председатель комитета начальников штабов США, еще в ноябре прошлого года предупреждал, что все успехи ВСУ закончились и надо быстренько договариваться о перемирии. Но тогда его предпочли не услышать.Да, с военной точки зрения все это выглядит полным безумием. Украинская армия выпускает своих бойцов на минные поля, убивает их о российскую оборону, теряет сотни человек в день и при этом топчется на месте, будучи не в силах захватить хоть что-нибудь.Однако с политической точки зрения для американцев тут сплошной профит. Им важно создать проблемы на юго-западе России, чтобы мы их решали годами, а еще лучше — десятилетиями. Украинцы тут используются просто как ополоумевшие русские сепаратисты, ведущие, по сути, большую гражданскую войну внутри исторической России. Кончатся украинские сепары, Вашингтон начнет подкармливать других.А чтобы накал конфликта не ослабевал, украинцы должны гибнуть в промышленных масштабах. Отсюда и предельная жестокость, с которой их бросают в "мясные штурмы". Они не должны что-то там завоевывать — их успехов и побед американцы на самом деле боятся, понимая, что ответочка из России может долететь и за океан. Украинцы должны просто умирать. Кому удастся выжить — из того вынут органы и вывезут их на Запад: там много богатых стариков, они все хотят жить до ста лет.И вот в Washington Post приходят к парадоксальному выводу: если украинское контрнаступление провалится окончательно, это вовсе не должно привести к мирным переговорам с "осмелевшей Россией". Напротив, после поражения вэсэушников американские хозяева должны организовать следующее контрнаступление — например, в 2024 году. А потом еще и еще.Да, надежды на победу там не будет изначально. Да, украинцы продолжат погибать просто так — чтобы окончательно расколоть наш народ на ненавидящие друг друга нации. Зато этот конфликт продолжит ослаблять Россию. При этом "тупиковое положение на востоке Украины хоть и дорого обходится для США, но не несет для них ни физических рисков, ни возможности политического унижения", — сообщает нам Washington Post.Всему миру очевидно, что украинцы — это просто расходный материал для Вашингтона, причем расходуют его неэкономно и с показательным цинизмом. Интересно, когда эта простая мысль дойдет до самих украинцев.

https://ria.ru/20230801/plan-1887647120.html

https://ria.ru/20230801/vsu-1887611424.html

https://ria.ru/20230801/opros-1887609256.html

https://ria.ru/20230801/boepripasy-1887519999.html

https://ria.ru/20230731/podderzhka-1887487204.html

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сша

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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аналитика, россия, сша, украина, марк милли, вооруженные силы украины, нато