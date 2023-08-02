https://ria.ru/20230802/srok-1887810357.html

Жителю Балакирево, заставившему сына избить подростка, дали условный срок

Жителю Балакирево, заставившему сына избить подростка, дали условный срок - РИА Новости, 02.08.2023

Жителю Балакирево, заставившему сына избить подростка, дали условный срок

Суд дал жителю Владимирской области, который заставил своего сына избить битой подростка, два года восемь месяцев условно, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:05

2023-08-02T16:05

2023-08-02T16:40

происшествия

владимирская область

россия

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РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Суд дал жителю Владимирской области, который заставил своего сына избить битой подростка, два года восемь месяцев условно, сообщила прокуратура региона. Как ранее информировало региональное СУСК, вечером 22 апреля на стадионе в поселке Балакирево 10-летний мальчик по указанию своего отца нанес удары битой 15-летнему подростку. При этом отец несовершеннолетнего удерживал потерпевшего, пока его сын наносил удары. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская уточняла, что двое подростков играли в футбол, между ними произошел конфликт. Разозлившись, младший мальчик ушел и вернулся со своим отцом. По данным прокуратуры, Александровский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия") и ч. 2 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего родителем в совершение преступления"). "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года восемь месяцев условно с испытательным сроком два года. Кроме того, с него взыскан причиненный моральный вред в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230802/obvinenie-1887804152.html

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происшествия, владимирская область, россия