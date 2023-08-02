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Всемирный банк перестал выделять средства Нигеру, кроме частного сектора - РИА Новости, 02.08.2023
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22:52 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/sredstva-1887880373.html
Всемирный банк перестал выделять средства Нигеру, кроме частного сектора
Всемирный банк перестал выделять средства Нигеру, кроме частного сектора - РИА Новости, 02.08.2023
Всемирный банк перестал выделять средства Нигеру, кроме частного сектора
Всемирный банк на фоне захвата власти мятежниками в Нигере приостановил выделение средств этой стране по всем операциям, за исключением частного сектора,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T22:52
2023-08-02T22:52
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
всемирный банк
африканский союз
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Всемирный банк на фоне захвата власти мятежниками в Нигере приостановил выделение средств этой стране по всем операциям, за исключением частного сектора, говорится в распространенном заявлении международного кредитора. "Всемирный банк считает, что мир, стабильность и верховенство закона имеют основополагающее значение для формирования мира, свободного от бедности, на пригодной для жизни планете. Мы встревожены попытками свергнуть демократически избранное правительство в Нигере. В ответ на это Всемирный банк приостановил выплаты по всем операциям до дальнейшего уведомления, за исключением партнерских отношений с частным сектором, которые будут продолжаться с осторожностью", - следует из заявления. В нем подчеркивается, что организация намерена внимательно следить за развитием ситуации в африканской стране. "Нами движет стремление улучшить качество жизни и возможности для народа Нигера", - указал кредитор. На прошлой неделе военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230802/niger-1887753071.html
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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, всемирный банк, африканский союз
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Всемирный банк, Африканский союз
Всемирный банк перестал выделять средства Нигеру, кроме частного сектора

Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру на фоне военного переворота

© Фото : World Bank Photo CollectionВсемирный банк в Вашингтоне
Всемирный банк в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : World Bank Photo Collection
Всемирный банк в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Всемирный банк на фоне захвата власти мятежниками в Нигере приостановил выделение средств этой стране по всем операциям, за исключением частного сектора, говорится в распространенном заявлении международного кредитора.
"Всемирный банк считает, что мир, стабильность и верховенство закона имеют основополагающее значение для формирования мира, свободного от бедности, на пригодной для жизни планете. Мы встревожены попытками свергнуть демократически избранное правительство в Нигере. В ответ на это Всемирный банк приостановил выплаты по всем операциям до дальнейшего уведомления, за исключением партнерских отношений с частным сектором, которые будут продолжаться с осторожностью", - следует из заявления.
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В нем подчеркивается, что организация намерена внимательно следить за развитием ситуации в африканской стране.
"Нами движет стремление улучшить качество жизни и возможности для народа Нигера", - указал кредитор.
На прошлой неделе военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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