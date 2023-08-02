https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887879131.html
Спецоперация, 2 августа: попытка атаковать российский корабль в Черном море
Спецоперация, 2 августа: попытка атаковать российский корабль в Черном море - РИА Новости, 02.08.2023
Спецоперация, 2 августа: попытка атаковать российский корабль в Черном море
О попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ в Черном море, ходе спецоперации и ударах по базе наемников в Измаиле — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T22:46
2023-08-02T22:46
2023-08-02T23:25
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
иван приходько
сцкк
f-16
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. О попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ в Черном море, ходе спецоперации и ударах по базе наемников в Измаиле — в материале РИА Новости.Атака на корабль ВМФКиевский режим в ночь со вторника на среду вновь попытался атаковать безэкипажным катером корабль ВМФ России в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны. Как указали в ведомстве, благодаря профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен. Ход операцииУдары по базе наемников в ИзмаилеВладимир Зеленский сообщил о существенных разрушениях на юге страны из-за ударов российских войск.Как уточнило издание "Измаил онлайн", в Измаиле оказались повреждены портовая инфраструктура, элеватор, морской вокзал, здание государственной судоходной компании "Украинское Дунайское пароходство", в народе получившее название "стакан", и нефтехранилище. В свою очередь, координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники заявил, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских атак в ночь на среду.На экстренном заседании с послами Украины в Закарпатской области Зеленский заявил, что "саммит мира" может состояться этой осенью, а обучение пилотов на истребителях F-16 начнется уже в августе. Как сообщили в министерстве обороны страны, более 30 моделей беспилотников было принято на вооружение украинских войск за 15 месяцев. Позиция РоссииПрезидент Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее продление потеряло смысл.Кроме того, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры двух стран договорились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам встречи, в ходе которой будут затронуты темы Украины и зерновой сделки.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предложение Зеленского провести встречу по урегулированию на Украине под эгидой его "формулы мира". По ее словам, таким образом киевский режим пытается сформировать антироссийскую коалицию. Обстрелы ГорловкиПредставительство ДНР в СЦКК сообщило о семи обстрелах Горловки с помощью снарядов калибра 152 миллиметра. Как уточнил мэр города Иван Приходько, в результате атаки ВСУ пострадали два человека, в том числе подросток. Он также отметил, что при обстреле оказалось повреждено одно из административных зданий, зафиксирован разрыв украинского снаряда во дворе одной из школ.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html
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россия, киев, украина, иван приходько, сцкк, f-16, владимир зеленский, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Иван Приходько, СЦКК, F-16, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, В мире
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. О попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ в Черном море, ходе спецоперации и ударах по базе наемников в Измаиле — в материале РИА Новости.
Киевский режим в ночь со вторника на среду вновь попытался атаковать безэкипажным катером корабль ВМФ России в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны.
Как указали в ведомстве, благодаря профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен.
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- На Херсонском направлении российские подразделения за сутки уничтожили три автомобиля, самоходную артустановку "Акация", три гаубицы "Мста-Б", потери ВСУ составили до 45 военнослужащих;
- На Южно-Донецком направлении украинские войска потеряли более 210 солдат, три БМП, польскую артустановку и гаубицу "Богдана";
- На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки противника и уничтожили склад боеприпасов, потери украинской армии составили более 220 солдат, танк и две БМП;
- На Краснолиманском направлении российские войска уничтожили до 115 бойцов ВСУ;
- На Донецком направлении украинские подразделения в ходе безуспешных попыток наступления потеряли до 295 солдат, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и одну Д-30;
- На Купянском направлении российские военные улучшили тактическое положение, отразили две атаки, потери противника составили более 40 солдат;
- В Харьковской области и ДНР российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады украинской армии. Системы ПВО за сутки сбили 28 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS.
Удары по базе наемников в Измаиле
Владимир Зеленский сообщил о существенных разрушениях на юге страны из-за ударов российских войск.
Как уточнило издание "Измаил онлайн", в Измаиле оказались повреждены портовая инфраструктура, элеватор, морской вокзал, здание государственной судоходной компании "Украинское Дунайское пароходство", в народе получившее название "стакан", и нефтехранилище.
В свою очередь, координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев
со ссылкой на источники заявил, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских атак в ночь на среду.
На экстренном заседании с послами Украины в Закарпатской области
Зеленский заявил, что "саммит мира" может состояться этой осенью, а обучение пилотов на истребителях F-16 начнется уже в августе.
Как сообщили в министерстве обороны страны, более 30 моделей беспилотников было принято на вооружение украинских войск за 15 месяцев.
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Президент Владимир Путин
в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее продление потеряло смысл.
Кроме того, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
, лидеры двух стран договорились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам встречи, в ходе которой будут затронуты темы Украины и зерновой сделки.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова
прокомментировала предложение Зеленского провести встречу по урегулированию на Украине под эгидой его "формулы мира". По ее словам, таким образом киевский режим пытается сформировать антироссийскую коалицию.
Представительство ДНР
в СЦКК сообщило о семи обстрелах Горловки с помощью снарядов калибра 152 миллиметра. Как уточнил мэр города Иван Приходько
, в результате атаки ВСУ пострадали два человека, в том числе подросток.
Он также отметил, что при обстреле оказалось повреждено одно из административных зданий, зафиксирован разрыв украинского снаряда во дворе одной из школ.
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