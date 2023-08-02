https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887879131.html

Спецоперация, 2 августа: попытка атаковать российский корабль в Черном море

Спецоперация, 2 августа: попытка атаковать российский корабль в Черном море - РИА Новости, 02.08.2023

Спецоперация, 2 августа: попытка атаковать российский корабль в Черном море

О попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ в Черном море, ходе спецоперации и ударах по базе наемников в Измаиле — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T22:46

2023-08-02T22:46

2023-08-02T23:25

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

иван приходько

сцкк

f-16

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. О попытке ВСУ атаковать корабль ВМФ в Черном море, ходе спецоперации и ударах по базе наемников в Измаиле — в материале РИА Новости.Атака на корабль ВМФКиевский режим в ночь со вторника на среду вновь попытался атаковать безэкипажным катером корабль ВМФ России в юго-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны. Как указали в ведомстве, благодаря профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен. Ход операцииУдары по базе наемников в ИзмаилеВладимир Зеленский сообщил о существенных разрушениях на юге страны из-за ударов российских войск.Как уточнило издание "Измаил онлайн", в Измаиле оказались повреждены портовая инфраструктура, элеватор, морской вокзал, здание государственной судоходной компании "Украинское Дунайское пароходство", в народе получившее название "стакан", и нефтехранилище. В свою очередь, координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники заявил, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских атак в ночь на среду.На экстренном заседании с послами Украины в Закарпатской области Зеленский заявил, что "саммит мира" может состояться этой осенью, а обучение пилотов на истребителях F-16 начнется уже в августе. Как сообщили в министерстве обороны страны, более 30 моделей беспилотников было принято на вооружение украинских войск за 15 месяцев. Позиция РоссииПрезидент Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее продление потеряло смысл.Кроме того, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры двух стран договорились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам встречи, в ходе которой будут затронуты темы Украины и зерновой сделки.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предложение Зеленского провести встречу по урегулированию на Украине под эгидой его "формулы мира". По ее словам, таким образом киевский режим пытается сформировать антироссийскую коалицию. Обстрелы ГорловкиПредставительство ДНР в СЦКК сообщило о семи обстрелах Горловки с помощью снарядов калибра 152 миллиметра. Как уточнил мэр города Иван Приходько, в результате атаки ВСУ пострадали два человека, в том числе подросток. Он также отметил, что при обстреле оказалось повреждено одно из административных зданий, зафиксирован разрыв украинского снаряда во дворе одной из школ.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887852551.html

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россия, киев, украина, иван приходько, сцкк, f-16, владимир зеленский, сергей лебедев, в мире