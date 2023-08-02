https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887862198.html
Наемники попытались поднять флаг Польши на позиции ВСУ
Наемники попытались поднять флаг Польши на позиции ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
Наемники попытались поднять флаг Польши на позиции ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, на которой польские наемники попытались поднять свой национальный... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:13
2023-08-02T19:13
2023-08-02T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
польша
днепр (город)
вооруженные силы украины
херсонская область
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, на которой польские наемники попытались поднять свой национальный флаг, рассказал журналистам командир подразделения с позывным Буря. По его словам, напротив его подразделения дислоцируются в том числе и польские наемники — их переговоры часто слышны в эфире. "Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. Те быстро отработали. Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали", — сказал командир. Российские бойцы открыли пулеметный огонь по позициям через реку в тот момент, когда в их блиндаже находились журналисты. "Смотрим не только, откуда он ведет огонь, но также куда выдвигается, чтобы заранее выявить его следующее местоположение. Особое внимание уделяем его наблюдательным постам. Мы здесь находимся давно, окопаны, все у нас замаскировано, постоянно идет смена позиций, операторы БПЛА по всему нашему направлению отслеживают передвижение противника", — пояснил Буря. Он рассказал также, что ВСУ обучают своих мобилизованных прямо у линии соприкосновения. "Недавно в населенном пункте на той стороне реки заметили, что противник проводит тренировку мобилизованных — минометчиков. Наблюдаем, как подъезжают машины, выгружаются, отрабатывают один выстрел и уезжают в тыл", — сказал командир подразделения.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как указывал директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседней республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883271723.html
https://ria.ru/20230801/polsha-1887692639.html
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Военный РФ о попытке наемников поднять флаг Польши над одной из позиций ВСУ
Военный РФ о попытке наемников поднять флаг Польши над одной из позиций ВСУ
2023-08-02T19:13
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, польша, днепр (город), вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Наемники попытались поднять флаг Польши на позиции ВСУ
Артиллерия разбила наемников, поднявших флаг Польши на позиции ВСУ на правом берегу Днепра
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, на которой польские наемники попытались поднять свой национальный флаг, рассказал журналистам командир подразделения с позывным Буря.
По его словам, напротив его подразделения дислоцируются в том числе и польские наемники — их переговоры часто слышны в эфире.
Киев усилил вербовку иностранных наемников
"Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. Те быстро отработали. Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали", — сказал командир.
Российские бойцы открыли пулеметный огонь по позициям через реку в тот момент, когда в их блиндаже находились журналисты.
"Смотрим не только, откуда он ведет огонь, но также куда выдвигается, чтобы заранее выявить его следующее местоположение. Особое внимание уделяем его наблюдательным постам. Мы здесь находимся давно, окопаны, все у нас замаскировано, постоянно идет смена позиций, операторы БПЛА по всему нашему направлению отслеживают передвижение противника", — пояснил Буря.
"Всех выселят". В США раскрыли, что задумала Польша на Украине
Он рассказал также, что ВСУ обучают своих мобилизованных прямо у линии соприкосновения.
"Недавно в населенном пункте на той стороне реки заметили, что противник проводит тренировку мобилизованных — минометчиков. Наблюдаем, как подъезжают машины, выгружаются, отрабатывают один выстрел и уезжают в тыл", — сказал командир подразделения.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины
. Как указывал директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседней республики и рассчитывает на поддержку США
и Великобритании.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине