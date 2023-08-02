https://ria.ru/20230802/sostav-1887838425.html

США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива

США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива - РИА Новости, 02.08.2023

США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива

Власти США могут внести изменения в химический состав топлива своих ракет для увеличения дальности действия имеющихся вооружений, чтобы добиться возможного... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:49

2023-08-02T17:49

2023-08-02T17:49

в мире

китай

сша

пентагон

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Власти США могут внести изменения в химический состав топлива своих ракет для увеличения дальности действия имеющихся вооружений, чтобы добиться возможного преимущества над Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. "Пентагон и конгресс рассматривают возможность модернизации, которая сможет увеличить дальность действия некоторых имеющихся вооружений на 20% за счет использования более мощного топлива", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что данное решение активно рассматривается американскими властями из-за нарастающего военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Американский сенат ранее обнародовал законопроект о выделении порядка 13 миллионов долларов с целью разработки новых химических соединений для ракетного топлива. Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары на все большие расстояния.

https://ria.ru/20230717/tekhnologii-1884712896.html

китай

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в мире, китай, сша, пентагон