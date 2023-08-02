США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива
Reuters: власти США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива
© Фото : U.S. Navy / Lt. Jennifer BowmanИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса "Огайо" Rhode Island ВМС США
© Фото : U.S. Navy / Lt. Jennifer Bowman
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса "Огайо" Rhode Island ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Власти США могут внести изменения в химический состав топлива своих ракет для увеличения дальности действия имеющихся вооружений, чтобы добиться возможного преимущества над Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
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"Пентагон и конгресс рассматривают возможность модернизации, которая сможет увеличить дальность действия некоторых имеющихся вооружений на 20% за счет использования более мощного топлива", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что данное решение активно рассматривается американскими властями из-за нарастающего военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Американский сенат ранее обнародовал законопроект о выделении порядка 13 миллионов долларов с целью разработки новых химических соединений для ракетного топлива.
Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары на все большие расстояния.