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США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива - РИА Новости, 02.08.2023
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17:49 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/sostav-1887838425.html
США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива
США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива - РИА Новости, 02.08.2023
США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива
Власти США могут внести изменения в химический состав топлива своих ракет для увеличения дальности действия имеющихся вооружений, чтобы добиться возможного... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:49
2023-08-02T17:49
в мире
китай
сша
пентагон
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Власти США могут внести изменения в химический состав топлива своих ракет для увеличения дальности действия имеющихся вооружений, чтобы добиться возможного преимущества над Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. "Пентагон и конгресс рассматривают возможность модернизации, которая сможет увеличить дальность действия некоторых имеющихся вооружений на 20% за счет использования более мощного топлива", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что данное решение активно рассматривается американскими властями из-за нарастающего военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Американский сенат ранее обнародовал законопроект о выделении порядка 13 миллионов долларов с целью разработки новых химических соединений для ракетного топлива. Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары на все большие расстояния.
https://ria.ru/20230717/tekhnologii-1884712896.html
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в мире, китай, сша, пентагон
В мире, Китай, США, Пентагон
США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива

Reuters: власти США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива

© Фото : U.S. Navy / Lt. Jennifer BowmanИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса "Огайо" Rhode Island ВМС США
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Огайо Rhode Island ВМС США - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : U.S. Navy / Lt. Jennifer Bowman
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса "Огайо" Rhode Island ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Власти США могут внести изменения в химический состав топлива своих ракет для увеличения дальности действия имеющихся вооружений, чтобы добиться возможного преимущества над Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
«
"Пентагон и конгресс рассматривают возможность модернизации, которая сможет увеличить дальность действия некоторых имеющихся вооружений на 20% за счет использования более мощного топлива", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что данное решение активно рассматривается американскими властями из-за нарастающего военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Американский сенат ранее обнародовал законопроект о выделении порядка 13 миллионов долларов с целью разработки новых химических соединений для ракетного топлива.
Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары на все большие расстояния.
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В миреКитайСШАПентагон
 
 
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