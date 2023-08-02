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В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды - РИА Новости, 02.08.2023
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Туризм
 
13:00 02.08.2023 (обновлено: 13:02 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/snaryady-1887766369.html
В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды
В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды - РИА Новости, 02.08.2023
В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды
Все обнаруженные на турецком курорте Шиле артиллерийские снаряды уничтожены контролируемым взрывом в среду, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:00
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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Все обнаруженные на турецком курорте Шиле артиллерийские снаряды уничтожены контролируемым взрывом в среду, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула, кроме одного, где были обнаружены снаряды, вновь открыты в среду, сообщил ранее РИА Новости источник в полиции."Саперы соединили снаряды и взорвали их контролируемым взрывом. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители ближайших домов", - сообщил собеседник агентства.По данным агентства Anadolu, в результате операции уровень моря поднялся до 30 метров.В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории.
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шиле, стамбул, турция, в мире, новости - туризм
Шиле, Стамбул, Турция, В мире, Туризм, Новости - Туризм
В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды

В Турции на черноморском курорте Шиле саперы уничтожили все обнаруженные снаряды

© Фото : NTVНеразорвавшийся боеприпас, обнаруженный на пляже Софулар в Турции
Неразорвавшийся боеприпас, обнаруженный на пляже Софулар в Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : NTV
Неразорвавшийся боеприпас, обнаруженный на пляже Софулар в Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Все обнаруженные на турецком курорте Шиле артиллерийские снаряды уничтожены контролируемым взрывом в среду, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.
Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула, кроме одного, где были обнаружены снаряды, вновь открыты в среду, сообщил ранее РИА Новости источник в полиции.
«
"Саперы соединили снаряды и взорвали их контролируемым взрывом. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители ближайших домов", - сообщил собеседник агентства.
По данным агентства Anadolu, в результате операции уровень моря поднялся до 30 метров.
В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории.
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