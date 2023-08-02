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В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды

В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды - РИА Новости, 02.08.2023

В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды

Все обнаруженные на турецком курорте Шиле артиллерийские снаряды уничтожены контролируемым взрывом в среду, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:00

2023-08-02T13:00

2023-08-02T13:02

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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Все обнаруженные на турецком курорте Шиле артиллерийские снаряды уничтожены контролируемым взрывом в среду, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула, кроме одного, где были обнаружены снаряды, вновь открыты в среду, сообщил ранее РИА Новости источник в полиции."Саперы соединили снаряды и взорвали их контролируемым взрывом. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители ближайших домов", - сообщил собеседник агентства.По данным агентства Anadolu, в результате операции уровень моря поднялся до 30 метров.В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории.

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шиле, стамбул, турция, в мире, новости - туризм