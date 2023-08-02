https://ria.ru/20230802/sklady-1887794597.html

ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ

ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023

ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ

Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в сводке... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:58

2023-08-02T14:58

2023-08-02T15:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в сводке министерства обороны РФ. "В районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе города Орехова Запорожской области поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230802/poteri-1887792736.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф