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ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ
ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ
Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в сводке... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:58
2023-08-02T14:58
2023-08-02T15:00
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в сводке министерства обороны РФ. "В районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе города Орехова Запорожской области поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины, отмечает Минобороны РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ
ВС России уничтожили в Харьковской области и ДНР склады боеприпасов и топлива бригады ВСУ