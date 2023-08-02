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ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 02.08.2023 (обновлено: 15:00 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/sklady-1887794597.html
ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ
ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ
Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в сводке... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:58
2023-08-02T15:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в сводке министерства обороны РФ. "В районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе города Орехова Запорожской области поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины, отмечает Минобороны РФ.
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россия
харьковская область
донецкая народная республика
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россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили склады боеприпасов и топлива мехбригады ВСУ

ВС России уничтожили в Харьковской области и ДНР склады боеприпасов и топлива бригады ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Южный сектор специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области и ДНР склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады украинской армии, сообщили в сводке министерства обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе города Орехова Запорожской области поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины, отмечает Минобороны РФ.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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