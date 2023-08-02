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В ГД внесут проект о штрафах за вождение электросамокатов в нетрезвом виде - РИА Новости, 02.08.2023
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07:46 02.08.2023 (обновлено: 09:28 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/shtrafy-1887714850.html
В ГД внесут проект о штрафах за вождение электросамокатов в нетрезвом виде
В ГД внесут проект о штрафах за вождение электросамокатов в нетрезвом виде - РИА Новости, 02.08.2023
В ГД внесут проект о штрафах за вождение электросамокатов в нетрезвом виде
Штрафы в десять тысяч рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T07:46
2023-08-02T09:28
общество
госдума рф
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Штрафы в десять тысяч рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде, соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин. По словам парламентария, проект планируется внести в Госдуму осенью. Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, КоАП предлагается дополнить новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения". "Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в тексте документа. Шейкин сообщил РИА Новости, что планирует вносить этот законопроект на рассмотрение в Госдуму "в осеннюю сессию". Кроме того, законопроект предполагает наказание за невыполнение лицом, использующим для передвижения велосипед, электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности, требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Согласно тексту документа, это правонарушение влечет наложение "административного штрафа в размере 10 тысяч рублей".
https://ria.ru/20230802/elektrosamokaty-1887714393.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД внесут проект о штрафах за вождение электросамокатов в нетрезвом виде

Сенатор Шейкин подготовил проект о штрафах за вождение электросамокатов в нетрезвом виде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди катаются на электросамокатах по набережной Москвы
Люди катаются на электросамокатах по набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди катаются на электросамокатах по набережной Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Штрафы в десять тысяч рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде, соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин. По словам парламентария, проект планируется внести в Госдуму осенью.
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, КоАП предлагается дополнить новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения".
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"Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в тексте документа.
Шейкин сообщил РИА Новости, что планирует вносить этот законопроект на рассмотрение в Госдуму "в осеннюю сессию".
Кроме того, законопроект предполагает наказание за невыполнение лицом, использующим для передвижения велосипед, электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности, требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Согласно тексту документа, это правонарушение влечет наложение "административного штрафа в размере 10 тысяч рублей".
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