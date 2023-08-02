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Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах - РИА Новости, 02.08.2023
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12:26 02.08.2023 (обновлено: 12:38 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/shtraf-1887759056.html
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах - РИА Новости, 02.08.2023
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах
Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие маркировки "18+" в РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:26
2023-08-02T12:38
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие маркировки "18+" в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений в сервисе "КиноПоиск", сообщили РИА Новости в суде. "Савиновскому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за демонстрацию среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Речь идет об отсутствии маркировки "18+" в фильмах в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу"). Ранее суд в Москве оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" по аналогичной статье. Протокол был составлен за отсутствие маркировки "18+" в фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", Английский цирюльник", "Еще три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда".
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яндекс, кинопоиск
Яндекс, Кинопоиск
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах

Гендиректора "Яндекса" Савиновского оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие маркировки "18+" в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений в сервисе "КиноПоиск", сообщили РИА Новости в суде.
«
"Савиновскому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за демонстрацию среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Речь идет об отсутствии маркировки "18+" в фильмах в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу").
Ранее суд в Москве оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" по аналогичной статье. Протокол был составлен за отсутствие маркировки "18+" в фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", Английский цирюльник", "Еще три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда".
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