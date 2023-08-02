https://ria.ru/20230802/shtraf-1887759056.html

Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах

Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах - РИА Новости, 02.08.2023

Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах

Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие маркировки "18+" в РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:26

2023-08-02T12:26

2023-08-02T12:38

яндекс

кинопоиск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/60/1548756023_0:57:3439:1991_1920x0_80_0_0_0bbca654fc742f8b4de2270a99642163.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие маркировки "18+" в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений в сервисе "КиноПоиск", сообщили РИА Новости в суде. "Савиновскому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за демонстрацию среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Речь идет об отсутствии маркировки "18+" в фильмах в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу"). Ранее суд в Москве оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" по аналогичной статье. Протокол был составлен за отсутствие маркировки "18+" в фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", Английский цирюльник", "Еще три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда".

https://ria.ru/20230629/megafon-1881194826.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яндекс, кинопоиск