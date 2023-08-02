https://ria.ru/20230802/shtraf-1887759056.html
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах - РИА Новости, 02.08.2023
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах
Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие маркировки "18+" в РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:26
2023-08-02T12:26
2023-08-02T12:38
яндекс
кинопоиск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/60/1548756023_0:57:3439:1991_1920x0_80_0_0_0bbca654fc742f8b4de2270a99642163.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие маркировки "18+" в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений в сервисе "КиноПоиск", сообщили РИА Новости в суде. "Савиновскому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за демонстрацию среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Речь идет об отсутствии маркировки "18+" в фильмах в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу"). Ранее суд в Москве оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" по аналогичной статье. Протокол был составлен за отсутствие маркировки "18+" в фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", Английский цирюльник", "Еще три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда".
https://ria.ru/20230629/megafon-1881194826.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/60/1548756023_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_343b576c3a232ab5d2f89e527d682654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, кинопоиск
Гендиректора "Яндекса" оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах
Гендиректора "Яндекса" Савиновского оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ в фильмах
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского за отсутствие маркировки "18+" в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений в сервисе "КиноПоиск", сообщили РИА Новости в суде.
«
"Савиновскому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ
за демонстрацию среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Речь идет об отсутствии маркировки "18+" в фильмах в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу").
Ранее суд в Москве оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" по аналогичной статье. Протокол был составлен за отсутствие маркировки "18+" в фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", Английский цирюльник", "Еще три свадьбы", "Жадность", "Купе номер 6" и "Дылда".
"Мегафон" оштрафовали за отсутствие маркировки "18+" на фильме