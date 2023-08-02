https://ria.ru/20230802/shtraf-1887717481.html

Сенатор предложил ввести штраф за вождение электросамокатов вдвоем

Сенатор предложил ввести штраф за вождение электросамокатов вдвоем - РИА Новости, 02.08.2023

Сенатор предложил ввести штраф за вождение электросамокатов вдвоем

За нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируют ввести штраф РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:28

2023-08-02T08:28

2023-08-02T08:28

госдума рф

общество

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. За нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируют ввести штраф в размере 2 тысяч рублей, говорится в тексте подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости. Сенатор сообщил агентству, что планирует вносить на рассмотрение в Госдуму этот законопроект осенью. Так, за вождение электросамоката вдвоем и более лицами, а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере 2 тысяч рублей. Оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовного наказуемого деяния влечёт наложение административного штрафа "в размере 5 тысяч рублей". Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке велосипеда, электросамоката или другого СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Отдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения. За движение по проезжей части дороги в нарушении ПДД предполагается штраф в размере 2 тысяч рублей, а при фиксации его камерой – 1500 рублей. За неправильное пересечение проезжей части дороги предполагается штраф в размере 2000 рублей или 1500 рублей при фиксации камерой. Движение на СИМ, масса которого превышает 35 кг, по пешеходным зонам и тротуарам влечёт наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей или 2500 рублей при фиксации камерой. Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230801/dtp-1887689705.html

https://ria.ru/20230731/samokat-1887360152.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество