https://ria.ru/20230802/shtraf-1887717481.html
Сенатор предложил ввести штраф за вождение электросамокатов вдвоем
Сенатор предложил ввести штраф за вождение электросамокатов вдвоем - РИА Новости, 02.08.2023
Сенатор предложил ввести штраф за вождение электросамокатов вдвоем
За нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируют ввести штраф РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:28
2023-08-02T08:28
2023-08-02T08:28
госдума рф
общество
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. За нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируют ввести штраф в размере 2 тысяч рублей, говорится в тексте подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости. Сенатор сообщил агентству, что планирует вносить на рассмотрение в Госдуму этот законопроект осенью. Так, за вождение электросамоката вдвоем и более лицами, а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере 2 тысяч рублей. Оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовного наказуемого деяния влечёт наложение административного штрафа "в размере 5 тысяч рублей". Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке велосипеда, электросамоката или другого СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Отдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения. За движение по проезжей части дороги в нарушении ПДД предполагается штраф в размере 2 тысяч рублей, а при фиксации его камерой – 1500 рублей. За неправильное пересечение проезжей части дороги предполагается штраф в размере 2000 рублей или 1500 рублей при фиксации камерой. Движение на СИМ, масса которого превышает 35 кг, по пешеходным зонам и тротуарам влечёт наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей или 2500 рублей при фиксации камерой. Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230801/dtp-1887689705.html
https://ria.ru/20230731/samokat-1887360152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
Сенатор предложил ввести штраф за вождение электросамокатов вдвоем
Сенатор предложил ввести штраф в две тысячи рублей за вождение электросамокатов вдвоем
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. За нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируют ввести штраф в размере 2 тысяч рублей, говорится в тексте подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости.
Сенатор сообщил агентству, что планирует вносить на рассмотрение в Госдуму
этот законопроект осенью.
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Так, за вождение электросамоката вдвоем и более лицами, а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере 2 тысяч рублей.
Оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовного наказуемого деяния влечёт наложение административного штрафа "в размере 5 тысяч рублей".
Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке велосипеда, электросамоката или другого СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.
Отдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения.
За движение по проезжей части дороги в нарушении ПДД предполагается штраф в размере 2 тысяч рублей, а при фиксации его камерой – 1500 рублей.
За неправильное пересечение проезжей части дороги предполагается штраф в размере 2000 рублей или 1500 рублей при фиксации камерой.
Движение на СИМ, масса которого превышает 35 кг, по пешеходным зонам и тротуарам влечёт наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей или 2500 рублей при фиксации камерой.
Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
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