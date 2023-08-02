https://ria.ru/20230802/sezon-1887709509.html

"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского

"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского - РИА Новости, 02.08.2023

"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского

Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новых международных мероприятий, связанных с поддержкой... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T05:22

2023-08-02T05:22

2023-08-02T11:07

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киев

москва

сергей лавров

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новых международных мероприятий, связанных с поддержкой Киева."Твое время вышло", — прокомментировал Zebra."Другими словами, крошечный танцор говорит, что выборов не будет", — пошутил Greg Troutman."Этот парень — жалкий комик", — высказался Hani Iskander."Ищи мира. Ни один лидер не может быть настолько жестоким, чтобы предпочесть тотальное разрушение вместо гарантии не быть вассалом НАТО", — написал Renato Pazotto."Этот комедиант постоянно пьяный или находится под воздействием наркотиков. Комик всегда остается комиком, он думал, что война — это шоу", — заключил Funy Jokes.Другие пользовали также отметили, что у Украины отсутствует стремление завершить конфликт за столом переговоров.

https://ria.ru/20230801/polsha-1887632224.html

https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887498657.html

украина

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в мире, украина, киев, москва, сергей лавров, владимир зеленский, нато