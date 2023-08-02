Рейтинг@Mail.ru
"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 02.08.2023 (обновлено: 11:07 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/sezon-1887709509.html
"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского
"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского - РИА Новости, 02.08.2023
"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского
Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новых международных мероприятий, связанных с поддержкой... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T05:22
2023-08-02T11:07
в мире
украина
киев
москва
сергей лавров
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новых международных мероприятий, связанных с поддержкой Киева."Твое время вышло", — прокомментировал Zebra."Другими словами, крошечный танцор говорит, что выборов не будет", — пошутил Greg Troutman."Этот парень — жалкий комик", — высказался Hani Iskander."Ищи мира. Ни один лидер не может быть настолько жестоким, чтобы предпочесть тотальное разрушение вместо гарантии не быть вассалом НАТО", — написал Renato Pazotto."Этот комедиант постоянно пьяный или находится под воздействием наркотиков. Комик всегда остается комиком, он думал, что война — это шоу", — заключил Funy Jokes.Другие пользовали также отметили, что у Украины отсутствует стремление завершить конфликт за столом переговоров.
https://ria.ru/20230801/polsha-1887632224.html
https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887498657.html
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, москва, сергей лавров, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Киев, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского

Пользователи Twitter осудили заявление Зеленского о подготовке нового политического сезона

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новых международных мероприятий, связанных с поддержкой Киева.
«
"Твое время вышло", — прокомментировал Zebra.
"Другими словами, крошечный танцор говорит, что выборов не будет", — пошутил Greg Troutman.
"Этот парень — жалкий комик", — высказался Hani Iskander.
"Ищи мира. Ни один лидер не может быть настолько жестоким, чтобы предпочесть тотальное разрушение вместо гарантии не быть вассалом НАТО", — написал Renato Pazotto.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Польше поставили на место "порыкивающего" на Варшаву Зеленского
Вчера, 16:07
"Этот комедиант постоянно пьяный или находится под воздействием наркотиков. Комик всегда остается комиком, он думал, что война — это шоу", — заключил Funy Jokes.
Другие пользовали также отметили, что у Украины отсутствует стремление завершить конфликт за столом переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Преждевременная смерть. В США сказали, на что от отчаяния решился Зеленский
Вчера, 03:50
 
В миреУкраинаКиевМоскваСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала