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"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского
"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского - РИА Новости, 02.08.2023
"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского
Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новых международных мероприятий, связанных с поддержкой... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T05:22
2023-08-02T05:22
2023-08-02T11:07
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новых международных мероприятий, связанных с поддержкой Киева."Твое время вышло", — прокомментировал Zebra."Другими словами, крошечный танцор говорит, что выборов не будет", — пошутил Greg Troutman."Этот парень — жалкий комик", — высказался Hani Iskander."Ищи мира. Ни один лидер не может быть настолько жестоким, чтобы предпочесть тотальное разрушение вместо гарантии не быть вассалом НАТО", — написал Renato Pazotto."Этот комедиант постоянно пьяный или находится под воздействием наркотиков. Комик всегда остается комиком, он думал, что война — это шоу", — заключил Funy Jokes.Другие пользовали также отметили, что у Украины отсутствует стремление завершить конфликт за столом переговоров.
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В мире, Украина, Киев, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
"Время вышло". В Сети оценили новый шаг Зеленского
Пользователи Twitter осудили заявление Зеленского о подготовке нового политического сезона