https://ria.ru/20230802/sdelka-1887878014.html

СМИ: Франция намерена блокировать продажу США деталей для ядерных реакторов

СМИ: Франция намерена блокировать продажу США деталей для ядерных реакторов - РИА Новости, 02.08.2023

СМИ: Франция намерена блокировать продажу США деталей для ядерных реакторов

Франция изучает варианты действий, чтобы местная компания-поставщик оборудования для ядерных реакторов Velan SAS не попала в руки США, передает агентство... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T22:17

2023-08-02T22:17

2023-08-02T22:17

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Франция изучает варианты действий, чтобы местная компания-поставщик оборудования для ядерных реакторов Velan SAS не попала в руки США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Франция изучает способы не допустить попадания Velan SAS, местного поставщика деталей для ядерных реакторов, в руки США на фоне того, как страна стремится защитить свою стратегическую отрасль", - передает агентство. Сообщается, что в рамках сделки примерно на 247 миллионов долларов компания Flowserve планировала поглощение французского подразделения базирующейся в Канаде компании Velan Inc, которая во Франции занимается поставкой деталей для одного из крупнейших в мире операторов атомных электростанций Électricité de France. Сделка должна была быть закрыта к концу второго квартала, однако была отложена. "Париж... может либо заблокировать его покупку, либо установить ограничения", - сообщают источники, отмечая, что решение ожидается в скором времени. Агентство отмечает, что ряд французских депутатов выражали обеспокоенность в связи с возможностью поглощения компании американской Flowserve и влиянием этой сделки на бизнес во Франции. "Если США получат контроль над производителем оборудования для EDF, они смогут помешать экспорту французских ядерных реакторов в Китай", - заявила агентству сенатор Мари-Ноэль Линеманн.

https://ria.ru/20230727/evropa-1886486828.html

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в мире, франция, канада, сша