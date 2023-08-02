СМИ: Франция намерена блокировать продажу США деталей для ядерных реакторов
Bloomberg: Франция намерена блокировать продажу США деталей для ядерных реакторов Velan
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Франция изучает варианты действий, чтобы местная компания-поставщик оборудования для ядерных реакторов Velan SAS не попала в руки США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Франция изучает способы не допустить попадания Velan SAS, местного поставщика деталей для ядерных реакторов, в руки США на фоне того, как страна стремится защитить свою стратегическую отрасль", - передает агентство.
Сообщается, что в рамках сделки примерно на 247 миллионов долларов компания Flowserve планировала поглощение французского подразделения базирующейся в Канаде компании Velan Inc, которая во Франции занимается поставкой деталей для одного из крупнейших в мире операторов атомных электростанций Électricité de France. Сделка должна была быть закрыта к концу второго квартала, однако была отложена.
"Париж... может либо заблокировать его покупку, либо установить ограничения", - сообщают источники, отмечая, что решение ожидается в скором времени.
Агентство отмечает, что ряд французских депутатов выражали обеспокоенность в связи с возможностью поглощения компании американской Flowserve и влиянием этой сделки на бизнес во Франции.
"Если США получат контроль над производителем оборудования для EDF, они смогут помешать экспорту французских ядерных реакторов в Китай", - заявила агентству сенатор Мари-Ноэль Линеманн.