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Песков назвал условие для возвращения к зерновой сделке - РИА Новости, 02.08.2023
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20:27 02.08.2023 (обновлено: 21:22 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/sdelka-1887868671.html
Песков назвал условие для возвращения к зерновой сделке
Песков назвал условие для возвращения к зерновой сделке - РИА Новости, 02.08.2023
Песков назвал условие для возвращения к зерновой сделке
Возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед Россией, их можно выполнить быстро, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:27
2023-08-02T21:22
россия
экономика
москва
россельхозбанк
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 2 авг - РИА Новости. Возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед Россией, их можно выполнить быстро, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это реально, для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка" и так далее. Целый ряд мер, о которых вы хорошо знаете. Их можно выполнить быстро, и незамедлительно Россия вернётся к выполнению зерновой сделки. Россия слишком долго выполняла все это в одностороннем порядке, и слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись", - сказал Песков.
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россия, экономика, москва, россельхозбанк
Россия, Экономика, Москва, Россельхозбанк
Песков назвал условие для возвращения к зерновой сделке

Песков: возвращение к зерновой сделке реально при выполнении обязательств перед Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 2 авг - РИА Новости. Возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед Россией, их можно выполнить быстро, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это реально, для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка" и так далее. Целый ряд мер, о которых вы хорошо знаете. Их можно выполнить быстро, и незамедлительно Россия вернётся к выполнению зерновой сделки. Россия слишком долго выполняла все это в одностороннем порядке, и слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись", - сказал Песков.
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