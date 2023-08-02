https://ria.ru/20230802/sdelka-1887868671.html

Песков назвал условие для возвращения к зерновой сделке

Песков назвал условие для возвращения к зерновой сделке - РИА Новости, 02.08.2023

Песков назвал условие для возвращения к зерновой сделке

Возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед Россией, их можно выполнить быстро, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:27

2023-08-02T20:27

2023-08-02T21:22

россия

экономика

москва

россельхозбанк

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 2 авг - РИА Новости. Возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед Россией, их можно выполнить быстро, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это реально, для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка" и так далее. Целый ряд мер, о которых вы хорошо знаете. Их можно выполнить быстро, и незамедлительно Россия вернётся к выполнению зерновой сделки. Россия слишком долго выполняла все это в одностороннем порядке, и слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись", - сказал Песков.

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россия, экономика, москва, россельхозбанк