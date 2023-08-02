https://ria.ru/20230802/sdelka-1887864348.html
В ООН высказались о ситуации с зерновой сделкой
В ООН высказались о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 02.08.2023
В ООН высказались о ситуации с зерновой сделкой
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что у него нет новостей на счет каких-либо возможных переговоров на счет "зерновой... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:37
2023-08-02T19:37
2023-08-02T19:37
фархан хак
цены на нефть
оон
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ООН, 2 авг - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что у него нет новостей на счет каких-либо возможных переговоров на счет "зерновой сделки". "У меня нет новостей для вас по поводу каких-либо возможных переговоров. Мы продолжаем взаимодействовать на различных уровнях, чтобы (продовольствие и удобрения - ред.) вышли на рынки", - сказал Хак на брифинге.
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фархан хак, цены на нефть, оон
Фархан Хак, Цены на нефть, ООН
В ООН высказались о ситуации с зерновой сделкой
В ООН сообщили об отсутствии новостей по возможным переговорам по зерновой сделке