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В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 02.08.2023
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12:33 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/sdelka-1887760748.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 02.08.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
Касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:33
2023-08-02T12:33
россия
турция
украина
владимир путин
оон
россельхозбанк
swift
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ, до сих пор этого сделано не было, как вы знаете", - сказал Песков на вопрос о готовности РФ вернуться к переговорам по зерновой сделке.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. -
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россия, турция, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

Песков заявил, что касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ, до сих пор этого сделано не было, как вы знаете", - сказал Песков на вопрос о готовности РФ вернуться к переговорам по зерновой сделке.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. -
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РоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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