https://ria.ru/20230802/sdelka-1887760748.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 02.08.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

Касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:33

2023-08-02T12:33

2023-08-02T12:33

россия

турция

украина

владимир путин

оон

россельхозбанк

swift

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ, до сих пор этого сделано не было, как вы знаете", - сказал Песков на вопрос о готовности РФ вернуться к переговорам по зерновой сделке.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. -

https://ria.ru/20230731/sdelka-1887280645.html

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россия, турция, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift