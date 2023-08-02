https://ria.ru/20230802/sanktsii-1887819225.html

WSJ: способность России выдержать санкции станет предметом для изучения

WSJ: способность России выдержать санкции станет предметом для изучения - РИА Новости, 02.08.2023

WSJ: способность России выдержать санкции станет предметом для изучения

Способность России выдержать санкции, введенные западными странами, станет в будущем предметом для изучения аналитиков, пишет американская газета Wall Street... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:35

2023-08-02T16:35

2023-08-02T17:34

россия

москва

владимир путин

азия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Способность России выдержать санкции, введенные западными странами, станет в будущем предметом для изучения аналитиков, пишет американская газета Wall Street Journal. "То, как России удалось избежать коллапса и добиться некоторого роста в течение года, несмотря на экономическую блокаду со стороны Запада, станет в будущем примером для аналитиков, размышляющих о том, в каких случаях санкции имеют смысл в качестве инструмента политики", - пишет издание. Профессор истории Корнеллского университета, специализирующий на санкциях, Николас Малдер, на которого ссылается издание, считает, что попытка Запада ввести санкции против такой большой страны, как Россия, в долгосрочной перспективе может стать поучительным примером. "Огромные размеры России не позволяют отрезать ее от мировой экономики. Она остается основным источником сырья для стран с развитой экономикой, а для развивающихся стран - важнейшим поставщиком продовольствия и удобрений", - пишет газета со ссылкой на Малдера. Эксперт считает, что "быстрый поворот" Москвы в сторону Азии, как торгового партнера может быть выгоден России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230801/sanktsii-1887500622.html

https://ria.ru/20230802/prilozheniya-1887722422.html

россия

москва

азия

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россия, москва, владимир путин, азия, санкции в отношении россии