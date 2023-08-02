https://ria.ru/20230802/sanktsii-1887819225.html
WSJ: способность России выдержать санкции станет предметом для изучения
WSJ: способность России выдержать санкции станет предметом для изучения - РИА Новости, 02.08.2023
WSJ: способность России выдержать санкции станет предметом для изучения
Способность России выдержать санкции, введенные западными странами, станет в будущем предметом для изучения аналитиков, пишет американская газета Wall Street... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:35
2023-08-02T16:35
2023-08-02T17:34
россия
москва
владимир путин
азия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Способность России выдержать санкции, введенные западными странами, станет в будущем предметом для изучения аналитиков, пишет американская газета Wall Street Journal. "То, как России удалось избежать коллапса и добиться некоторого роста в течение года, несмотря на экономическую блокаду со стороны Запада, станет в будущем примером для аналитиков, размышляющих о том, в каких случаях санкции имеют смысл в качестве инструмента политики", - пишет издание. Профессор истории Корнеллского университета, специализирующий на санкциях, Николас Малдер, на которого ссылается издание, считает, что попытка Запада ввести санкции против такой большой страны, как Россия, в долгосрочной перспективе может стать поучительным примером. "Огромные размеры России не позволяют отрезать ее от мировой экономики. Она остается основным источником сырья для стран с развитой экономикой, а для развивающихся стран - важнейшим поставщиком продовольствия и удобрений", - пишет газета со ссылкой на Малдера. Эксперт считает, что "быстрый поворот" Москвы в сторону Азии, как торгового партнера может быть выгоден России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230801/sanktsii-1887500622.html
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россия, москва, владимир путин, азия, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Владимир Путин, Азия, Санкции в отношении России
WSJ: способность России выдержать санкции станет предметом для изучения
WSJ: способность России выдержать санкции Запада станет предметом для изучения аналитиков
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Способность России выдержать санкции, введенные западными странами, станет в будущем предметом для изучения аналитиков, пишет американская газета
Wall Street Journal.
"То, как России удалось избежать коллапса и добиться некоторого роста в течение года, несмотря на экономическую блокаду со стороны Запада, станет в будущем примером для аналитиков, размышляющих о том, в каких случаях санкции имеют смысл в качестве инструмента политики", - пишет издание.
Россия этого не ожидала. На Западе рассказали, что думают о санкциях
Профессор истории Корнеллского университета, специализирующий на санкциях, Николас Малдер, на которого ссылается издание, считает, что попытка Запада ввести санкции против такой большой страны, как Россия, в долгосрочной перспективе может стать поучительным примером.
"Огромные размеры России не позволяют отрезать ее от мировой экономики. Она остается основным источником сырья для стран с развитой экономикой, а для развивающихся стран - важнейшим поставщиком продовольствия и удобрений", - пишет газета со ссылкой на Малдера.
Эксперт считает, что "быстрый поворот" Москвы
в сторону Азии
, как торгового партнера может быть выгоден России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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