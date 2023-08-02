https://ria.ru/20230802/sammi-1887862061.html

Зеленский выразил надежду на проведение "саммита мира" этой осенью

Зеленский выразил надежду на проведение "саммита мира" этой осенью - РИА Новости, 02.08.2023

Зеленский выразил надежду на проведение "саммита мира" этой осенью

Владимир Зеленский в среду на экстренном заседании с послами Украины заявил, что уже этой осенью может состояться так называемый "саммит мира". РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T19:11

2023-08-02T19:11

2023-08-02T19:11

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в среду на экстренном заседании с послами Украины заявил, что уже этой осенью может состояться так называемый "саммит мира". "Работаем над тем, чтобы он (саммит – ред.) состоялся этой осенью. На саммите должно быть мировое большинство. Осень уже очень-очень скоро, но еще есть время для подготовки саммита и привлечения большинства стран мира. Это зависит от вашей активности", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в телеграм-канале. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что Киев хотел бы провести так называемый глобальный "саммит мира" на Украине. Ранее Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран. В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887852551.html

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