https://ria.ru/20230802/safronov-1887760072.html

Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову

Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову - РИА Новости, 02.08.2023

Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на 22-летний приговор бывшему советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:31

2023-08-02T12:31

2023-08-02T13:33

иван сафронов

россия

происшествия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Верховный суд отклонил кассационную жалобу на 22-летний приговор бывшему советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья. Заседание прошло в закрытом режиме из-за маркировки материалов дела грифом "совершенно секретно". Журналистов пригласили лишь на оглашение решения.Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря, 9 февраля "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ. Воронин впоследствии тоже был осужден за госизмену, получив 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлениям недоказанным. В ходе расследования защита заявляла, что на нее оказывалось серьезное давление со стороны ФСБ, а основной адвокат Иван Павлов* был признан иностранным агентом и стал фигурантом дела о разглашении данных следствия. Под уголовное преследование попал и сменивший его Дмитрий Талантов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221207/safronov-1837034343.html

https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html

https://ria.ru/20230801/gosizmena-1887540193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иван сафронов, россия, происшествия