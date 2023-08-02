Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову
Верховный суд отклонил кассационную жалобу на 22-летний приговор журналисту Сафронову
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Верховный суд отклонил кассационную жалобу на 22-летний приговор бывшему советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья. Заседание прошло в закрытом режиме из-за маркировки материалов дела грифом "совершенно секретно". Журналистов пригласили лишь на оглашение решения.
Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря, 9 февраля "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ. Воронин впоследствии тоже был осужден за госизмену, получив 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлениям недоказанным. В ходе расследования защита заявляла, что на нее оказывалось серьезное давление со стороны ФСБ, а основной адвокат Иван Павлов* был признан иностранным агентом и стал фигурантом дела о разглашении данных следствия. Под уголовное преследование попал и сменивший его Дмитрий Талантов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента