https://ria.ru/20230802/rupii-1887752437.html

ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях

ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях - РИА Новости, 02.08.2023

ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях

ВТБ расширил список доступных розничным клиентам валют - теперь они могут открыть счет и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщил зампредседателя РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:55

2023-08-02T11:55

2023-08-02T11:57

экономика

индия

турция

россия

втб

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. ВТБ расширил список доступных розничным клиентам валют - теперь они могут открыть счет и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. "У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах, отметил топ-менеджер. Сегодня розничные клиенты ВТБ могут перевести деньги за рубеж в 11 стран, до конца года число доступных направлений увеличится почти в три раза – до 30 стран. Помимо Индии ключевым направлением в перспективе этого года станет и Турция, с которой у России налажены партнерские отношения и куда сейчас растет туристический поток, добавил он.

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индия

турция

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, индия, турция, россия, втб