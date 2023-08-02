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ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях - РИА Новости, 02.08.2023
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11:55 02.08.2023 (обновлено: 11:57 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/rupii-1887752437.html
ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях
ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях - РИА Новости, 02.08.2023
ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях
ВТБ расширил список доступных розничным клиентам валют - теперь они могут открыть счет и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщил зампредседателя РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:55
2023-08-02T11:57
экономика
индия
турция
россия
втб
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. ВТБ расширил список доступных розничным клиентам валют - теперь они могут открыть счет и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. "У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах, отметил топ-менеджер. Сегодня розничные клиенты ВТБ могут перевести деньги за рубеж в 11 стран, до конца года число доступных направлений увеличится почти в три раза – до 30 стран. Помимо Индии ключевым направлением в перспективе этого года станет и Турция, с которой у России налажены партнерские отношения и куда сейчас растет туристический поток, добавил он.
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экономика, индия, турция, россия, втб
Экономика, Индия, Турция, Россия, ВТБ
ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях

Зампред правления Печатников: ВТБ начал открывать счета в рупиях для розничных клиентов

© РИА Новости / Евгений БезекаИндийские рупии
Индийские рупии - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Евгений Безека
Индийские рупии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. ВТБ расширил список доступных розничным клиентам валют - теперь они могут открыть счет и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
"У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах, отметил топ-менеджер.
Сегодня розничные клиенты ВТБ могут перевести деньги за рубеж в 11 стран, до конца года число доступных направлений увеличится почти в три раза – до 30 стран. Помимо Индии ключевым направлением в перспективе этого года станет и Турция, с которой у России налажены партнерские отношения и куда сейчас растет туристический поток, добавил он.
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