https://ria.ru/20230802/rudenko-1887792872.html
На Украине заочно возбудили дело против журналиста ВГТРК Руденко
На Украине заочно возбудили дело против журналиста ВГТРК Руденко - РИА Новости, 02.08.2023
На Украине заочно возбудили дело против журналиста ВГТРК Руденко
Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что заочно завела дело против военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, его обвиняют в поддержке... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:51
2023-08-02T14:51
2023-08-02T14:51
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что заочно завела дело против военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, его обвиняют в поддержке спецоперации РФ. "Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" (входят в ВГТРК – ред.), коллаборанта Андрея Руденко", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что он в своих материалах якобы подает искаженную информацию о ситуации на линии фронта и пытается дискредитировать украинских военных. В сообщении СБУ говорится, что Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал установление над городом контроля ополченцами Донбасса. "Тогда он активно высказывал собственные прокремлевские взгляды во время уличных акций и перед камерами российских СМИ", - отметили в СБУ. Против него, по данным спецслужбы, заочно заведено уголовное дело по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "отрицание вооруженной агрессии РФ", "коллаборационизм". На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, а также политических и общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры, однако никто из них не был привлечен к ответственности.
https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На Украине заочно возбудили дело против журналиста ВГТРК Руденко
СБУ заочно возбудила дело о коллаборационизме против корреспондента ВГТРК Андрея Руденко