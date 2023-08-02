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На Украине заочно возбудили дело против журналиста ВГТРК Руденко - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/rudenko-1887792872.html
На Украине заочно возбудили дело против журналиста ВГТРК Руденко
На Украине заочно возбудили дело против журналиста ВГТРК Руденко - РИА Новости, 02.08.2023
На Украине заочно возбудили дело против журналиста ВГТРК Руденко
Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что заочно завела дело против военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, его обвиняют в поддержке... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:51
2023-08-02T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
россия
вгтрк
донецкая народная республика
донецк
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что заочно завела дело против военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, его обвиняют в поддержке спецоперации РФ. "Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" (входят в ВГТРК – ред.), коллаборанта Андрея Руденко", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что он в своих материалах якобы подает искаженную информацию о ситуации на линии фронта и пытается дискредитировать украинских военных. В сообщении СБУ говорится, что Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал установление над городом контроля ополченцами Донбасса. "Тогда он активно высказывал собственные прокремлевские взгляды во время уличных акций и перед камерами российских СМИ", - отметили в СБУ. Против него, по данным спецслужбы, заочно заведено уголовное дело по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "отрицание вооруженной агрессии РФ", "коллаборационизм". На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, а также политических и общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры, однако никто из них не был привлечен к ответственности.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Россия, ВГТРК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине заочно возбудили дело против журналиста ВГТРК Руденко

СБУ заочно возбудила дело о коллаборационизме против корреспондента ВГТРК Андрея Руденко

© Фото : Репортёр Руденко V / TelegramРепортер ВГТРК Андрей Руденко
Репортер ВГТРК Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Репортёр Руденко V / Telegram
Репортер ВГТРК Андрей Руденко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что заочно завела дело против военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, его обвиняют в поддержке спецоперации РФ.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" (входят в ВГТРК – ред.), коллаборанта Андрея Руденко", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что он в своих материалах якобы подает искаженную информацию о ситуации на линии фронта и пытается дискредитировать украинских военных. В сообщении СБУ говорится, что Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал установление над городом контроля ополченцами Донбасса. "Тогда он активно высказывал собственные прокремлевские взгляды во время уличных акций и перед камерами российских СМИ", - отметили в СБУ.
Против него, по данным спецслужбы, заочно заведено уголовное дело по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "отрицание вооруженной агрессии РФ", "коллаборационизм".
На Украине заочно заведены десятки уголовных дел против российских журналистов, а также политических и общественных деятелей. По некоторым делам украинскими судами вынесены приговоры, однако никто из них не был привлечен к ответственности.
Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссияВГТРКДонецкая Народная РеспубликаДонецкСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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