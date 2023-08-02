https://ria.ru/20230802/rodos-1887765463.html

В Греции пострадавшим из-за пожаров туристам пообещали бесплатный отдых

В Греции пострадавшим из-за пожаров туристам пообещали бесплатный отдых - РИА Новости, 02.08.2023

В Греции пострадавшим из-за пожаров туристам пообещали бесплатный отдых

Правительство Греции предложит туристам, вынужденным прервать отпуск из-за пожаров, недельный бесплатный отдых на Родосе следующей весной и следующей осенью,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:57

2023-08-02T12:57

2023-08-02T12:57

туризм

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АФИНЫ, 2 авг – РИА Новости. Правительство Греции предложит туристам, вынужденным прервать отпуск из-за пожаров, недельный бесплатный отдых на Родосе следующей весной и следующей осенью, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис британскому телеканалу ITV. "Мы понимаем, что гостям доставили неудобства. Но я рад сообщить вам, что Родос гостеприимнее, чем когда-либо. Остров вернулся к нормальной жизни. А всем тем, кто был вынужден прервать свой отпуск из-за пожаров, правительство Греции в сотрудничестве с местными властями предложит недельный бесплатный отдых на Родосе следующей весной и следующей осенью, чтобы гарантировать их возвращение на остров, где они будут наслаждаться его природной красотой", – сказал Мицотакис. В основном эвакуация коснулась туристов из Великобритании. Премьер Греции посоветовал тем британцам, кто рассматривает возможность бронирования в последнюю минуту, выбрать Родос. "Греция абсолютно безопасна и все работает нормально. И те из вас, кто бронирует в последнюю минуту, приезжайте на Родос", – сказал Мицотакис. Ведущие отметили, что таким образом премьер-министр поддержал туристическую отрасль Греции.Сильный лесной пожар на Родосе начался 18 июля, были эвакуированы более 20 тысяч человек, в основном туристы.

https://ria.ru/20230726/rodos-1886365743.html

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новости - туризм, греция, родос, кириакос мицотакис, великобритания, туризм