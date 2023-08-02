https://ria.ru/20230802/rodos-1887765463.html
В Греции пострадавшим из-за пожаров туристам пообещали бесплатный отдых
В Греции пострадавшим из-за пожаров туристам пообещали бесплатный отдых - РИА Новости, 02.08.2023
В Греции пострадавшим из-за пожаров туристам пообещали бесплатный отдых
Правительство Греции предложит туристам, вынужденным прервать отпуск из-за пожаров, недельный бесплатный отдых на Родосе следующей весной и следующей осенью,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:57
2023-08-02T12:57
2023-08-02T12:57
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кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 2 авг – РИА Новости. Правительство Греции предложит туристам, вынужденным прервать отпуск из-за пожаров, недельный бесплатный отдых на Родосе следующей весной и следующей осенью, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис британскому телеканалу ITV. "Мы понимаем, что гостям доставили неудобства. Но я рад сообщить вам, что Родос гостеприимнее, чем когда-либо. Остров вернулся к нормальной жизни. А всем тем, кто был вынужден прервать свой отпуск из-за пожаров, правительство Греции в сотрудничестве с местными властями предложит недельный бесплатный отдых на Родосе следующей весной и следующей осенью, чтобы гарантировать их возвращение на остров, где они будут наслаждаться его природной красотой", – сказал Мицотакис. В основном эвакуация коснулась туристов из Великобритании. Премьер Греции посоветовал тем британцам, кто рассматривает возможность бронирования в последнюю минуту, выбрать Родос. "Греция абсолютно безопасна и все работает нормально. И те из вас, кто бронирует в последнюю минуту, приезжайте на Родос", – сказал Мицотакис. Ведущие отметили, что таким образом премьер-министр поддержал туристическую отрасль Греции.Сильный лесной пожар на Родосе начался 18 июля, были эвакуированы более 20 тысяч человек, в основном туристы.
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новости - туризм, греция, родос, кириакос мицотакис, великобритания, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Греция, Родос, Кириакос Мицотакис, Великобритания, Туризм
В Греции пострадавшим из-за пожаров туристам пообещали бесплатный отдых
Премьер Греции обещал прервавшим отпуск из-за пожаров на Родосе туристам бесплатный отдых
АФИНЫ, 2 авг – РИА Новости. Правительство Греции предложит туристам, вынужденным прервать отпуск из-за пожаров, недельный бесплатный отдых на Родосе следующей весной и следующей осенью, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис британскому телеканалу ITV.
"Мы понимаем, что гостям доставили неудобства. Но я рад сообщить вам, что Родос гостеприимнее, чем когда-либо. Остров вернулся к нормальной жизни. А всем тем, кто был вынужден прервать свой отпуск из-за пожаров, правительство Греции в сотрудничестве с местными властями предложит недельный бесплатный отдых на Родосе следующей весной и следующей осенью, чтобы гарантировать их возвращение на остров, где они будут наслаждаться его природной красотой", – сказал Мицотакис.
В основном эвакуация коснулась туристов из Великобритании
. Премьер Греции посоветовал тем британцам, кто рассматривает возможность бронирования в последнюю минуту, выбрать Родос.
"Греция абсолютно безопасна и все работает нормально. И те из вас, кто бронирует в последнюю минуту, приезжайте на Родос", – сказал Мицотакис. Ведущие отметили, что таким образом премьер-министр поддержал туристическую отрасль Греции.
Сильный лесной пожар на Родосе начался 18 июля, были эвакуированы более 20 тысяч человек, в основном туристы.
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