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Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США - РИА Новости, 02.08.2023
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00:31 02.08.2023 (обновлено: 01:44 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/reyting-1887702346.html
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США - РИА Новости, 02.08.2023
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США
Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, говорится в заявлении агентства. РИА Новости, 02.08.2023
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, говорится в заявлении агентства.&quot;Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов в иностранной валюте до &quot;АА+&quot; с &quot;ААА&quot;, — уточняется в публикации.По рейтингу установлен стабильный прогноз.Отмечается, что решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны, который, как указывается, и так высокий.При этом Белый дом отказался соглашаться с решением агентства и обвинил республиканцев в проблемах экономики.
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сша, fitch ratings, в мире
США, Fitch Ratings, В мире
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США с ААА до АА+

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, говорится в заявлении агентства.
«

"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов в иностранной валюте до "АА+" с "ААА", — уточняется в публикации.

По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Отмечается, что решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны, который, как указывается, и так высокий.
При этом Белый дом отказался соглашаться с решением агентства и обвинил республиканцев в проблемах экономики.
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