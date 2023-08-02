https://ria.ru/20230802/reyting-1887702346.html

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США - РИА Новости, 02.08.2023

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США

Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, говорится в заявлении агентства. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T00:31

2023-08-02T00:31

2023-08-02T01:44

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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, говорится в заявлении агентства."Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов в иностранной валюте до "АА+" с "ААА", — уточняется в публикации.По рейтингу установлен стабильный прогноз.Отмечается, что решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны, который, как указывается, и так высокий.При этом Белый дом отказался соглашаться с решением агентства и обвинил республиканцев в проблемах экономики.

https://ria.ru/20230717/gosdolg-1884520715.html

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