https://ria.ru/20230802/rets-1887748659.html

Дорожная карта платформы "Мой экспорт" появилась на портале Подмосковья

Дорожная карта платформы "Мой экспорт" появилась на портале Подмосковья - РИА Новости, 02.08.2023

Дорожная карта платформы "Мой экспорт" появилась на портале Подмосковья

Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) и власти Московской области завершили первый этап онлайн-интеграции региональных и федеральных мер... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:48

2023-08-02T11:48

2023-08-02T11:48

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) и власти Московской области завершили первый этап онлайн-интеграции региональных и федеральных мер поддержки, теперь электронная дорожная карта экспортера, включающая услуги цифровой платформы "Мой экспорт", стала доступна подмосковным предпринимателям на Инвестиционном портале Московской области, сообщает центр."Дорожная карта экспортера, разделенная на пять этапов, поможет компаниям легко найти любые меры поддержки, которые предоставляет компаниям государство, в том числе выйти на экспорт или расширить географию поставок продукции за рубеж", - говорится в сообщении."Я бы хотела поблагодарить Московскую область за совместную работу, ведь и для региона, и для Российского экспортного центра одна из главных задач - сделать так, чтобы предприниматель мог быстро сориентироваться в том спектре мер поддержки и услуг, которые мы предоставляем. Интеграция федеральных и региональных инструментов для помощи компаниям-экспортерам и будущим экспортерам поможет легко и просто найти нужный инструмент для решения своих задач", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Новый электронный сервис будет полезен как для начинающих экспортеров, для которых уже прописан четкий алгоритм действий "от идей до первой поставки", так и компаниям, которые уже активно занимаются внешнеэкономической деятельностью – для них реализован раздел "Жизненные ситуации", где подобраны релевантные федеральные и региональные меры поддержки экспорта."Пять шагов для экспорта - это четкий алгоритм для предпринимателей, который значительно упростит путь компании при выходе на экспортные рынки. Это новый электронный сервис для бизнеса, который реализован в виде дорожной карты и жизненных ситуаций на новой подсистеме Инвестиционного портала Московской области, которая интегрирована с платформой "Мой экспорт" Российского экспортного центра", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что сервис позволит предпринимателям оформить заявку на получение услуг и поддержки в электронном виде."Алгоритм экспортера разработан в рамках развития электронных сервисов в Московской области. Мы продолжим работу с новой платформой - в скором времени здесь появятся новые коробочные сервисы, которые позволят предпринимателям получать комплексные услуги по выходу на экспорт. Также будет углублена интеграция с системой РЭЦ. В результате абсолютно все вопросы, касающиеся ведения внешнеэкономической деятельности, можно будет решить через одну электронную площадку", - заключила министр.

https://ria.ru/20230801/konkurs-1887630115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)