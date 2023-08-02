Ремонт в ледовом дворце "Крылатское" в Москве завершат в сентябре
Конек для фигурного катания. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят восстановительный ремонт в ледовом дворце "Крылатское" на западе столицы, работы завершат в сентябре, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В период пандемии этот ледовый дворец в кратчайшие сроки был переоборудован под резервный госпиталь, в котором прошли лечение тысячи пациентов. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации работа медучреждения прекращена и принято решение восстановить прежний функционал здания. В настоящее время проводим восстановительный ремонт, уже в сентябре этого года дворец вновь заработает как одна из крупнейших спортивных арен Москвы", — заявил он.
Заммэра подчеркнул, что в здании демонтировали все перегородки и инженерные системы, которые обеспечивали функционирование госпиталя.
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"Сейчас ведутся работы по восстановлению ледового поля общей площадью 10 тысяч квадратных метров: проведена очистка и грунтовка бетонного основания, нанесено специальное матовое полиуретановое покрытие, ведется перекладка труб для намораживания льда. В здании восстановлена целостность перекрытий, на фасаде заменены поврежденные композитные панели. Запланирована установка наружных дверей и оконных блоков, обязательно обновим освещение - вместо старых ламп с разным уровнем яркости оборудуем 500 энергосберегающих светильников", — добавил Бирюков.
Он также сообщил, что возле ледового дворца "Крылатское" проведут благоустройство прилегающей территории, в частности, восстановят газон и заменят асфальтобетонное покрытие.