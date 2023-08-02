Захарова прокомментировала реакцию США на атаки украинских БПЛА на Москву
Захарова: США оправдали террористические методы Украины своей реакцией на атаки БПЛА
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета в башне "IQ-квартал", поврежденной в результате атаки украинских беспилотников
Сотрудники следственного комитета в башне "IQ-квартал", поврежденной в результате атаки украинских беспилотников. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США своей реакцией на атаки БПЛА на Москву, по сути, официально оправдали террористические методы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
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"Все это Киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада. Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения", - сказала она.
Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити".
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.