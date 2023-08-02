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Захарова прокомментировала реакцию США на атаки украинских БПЛА на Москву - РИА Новости, 02.08.2023
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11:18 02.08.2023 (обновлено: 12:07 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/reaktsiya-1887741723.html
Захарова прокомментировала реакцию США на атаки украинских БПЛА на Москву
Захарова прокомментировала реакцию США на атаки украинских БПЛА на Москву - РИА Новости, 02.08.2023
Захарова прокомментировала реакцию США на атаки украинских БПЛА на Москву
США своей реакцией на атаки БПЛА на Москву, по сути, официально оправдали террористические методы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:18
2023-08-02T12:07
сша
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украина
москва
мария захарова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США своей реакцией на атаки БПЛА на Москву, по сути, официально оправдали террористические методы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.&quot;Все это Киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада. Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения&quot;, - сказала она.Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити".Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
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сша, в мире, россия, украина, москва, мария захарова
США, В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова
Захарова прокомментировала реакцию США на атаки украинских БПЛА на Москву

Захарова: США оправдали террористические методы Украины своей реакцией на атаки БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета в башне "IQ-квартал", поврежденной в результате атаки украинских беспилотников
Сотрудники следственного комитета в башне IQ-квартал, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудники следственного комитета в башне "IQ-квартал", поврежденной в результате атаки украинских беспилотников. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США своей реакцией на атаки БПЛА на Москву, по сути, официально оправдали террористические методы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«

"Все это Киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада. Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения", - сказала она.

Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити".
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
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