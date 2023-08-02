https://ria.ru/20230802/pvo-1887707163.html
В Киеве и области сработала ПВО
В Киеве и области сработала ПВО - РИА Новости, 02.08.2023
В Киеве и области сработала ПВО
В Киеве и области сработала ПВО, приводит Telegram-канале городской военной администрации слова ее главы Сергея Попко. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T02:58
2023-08-02T02:58
2023-08-02T08:53
специальная военная операция на украине
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киев
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Киеве и области сработала ПВО, приводит Telegram-канале городской военной администрации слова ее главы Сергея Попко."В столице и области работает ПВО", — говорится в публикации.По данным украинского издания "Суспiльне", в Киеве слышны звуки взрывов.Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил сообщения о взрывах и работе ПВО. По его словам, на город "следует группа БПЛА".Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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в мире, киев, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и области сработала ПВО
Миэ Киева Кличко заявил о прогремевших ночью взрывах в нескольких районах города