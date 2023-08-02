https://ria.ru/20230802/putin-1887831657.html
Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ
Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ - РИА Новости, 02.08.2023
Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ
Восточный экономический форум проходит всегда результативно и в этом году должно быть так же, сообщил президент России Владимир Путин и попросил министров... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:44
2023-08-02T17:44
2023-08-02T17:44
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Восточный экономический форум проходит всегда результативно и в этом году должно быть так же, сообщил президент России Владимир Путин и попросил министров подготовиться к форуму."Давайте все вместе подготовимся к экономическому форуму, дальневосточному. Как правило, он проходит на хорошей ноте, с большим результатом, нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа и результат тоже должен быть достойным всех наших усилий, которые мы предпринимаем в этом направлении в течение последних нескольких лет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20230802/afrika-1887828816.html
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владимир путин, россия
Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ
Владимир Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Восточный экономический форум проходит всегда результативно и в этом году должно быть так же, сообщил президент России Владимир Путин и попросил министров подготовиться к форуму.
"Давайте все вместе подготовимся к экономическому форуму, дальневосточному. Как правило, он проходит на хорошей ноте, с большим результатом, нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа и результат тоже должен быть достойным всех наших усилий, которые мы предпринимаем в этом направлении в течение последних нескольких лет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой