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Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ - РИА Новости, 02.08.2023
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17:44 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/putin-1887831657.html
Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ
Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ - РИА Новости, 02.08.2023
Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ
Восточный экономический форум проходит всегда результативно и в этом году должно быть так же, сообщил президент России Владимир Путин и попросил министров... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:44
2023-08-02T17:44
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Восточный экономический форум проходит всегда результативно и в этом году должно быть так же, сообщил президент России Владимир Путин и попросил министров подготовиться к форуму."Давайте все вместе подготовимся к экономическому форуму, дальневосточному. Как правило, он проходит на хорошей ноте, с большим результатом, нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа и результат тоже должен быть достойным всех наших усилий, которые мы предпринимаем в этом направлении в течение последних нескольких лет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ

Владимир Путин попросил министров подготовиться к ВЭФ

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Восточный экономический форум проходит всегда результативно и в этом году должно быть так же, сообщил президент России Владимир Путин и попросил министров подготовиться к форуму.
"Давайте все вместе подготовимся к экономическому форуму, дальневосточному. Как правило, он проходит на хорошей ноте, с большим результатом, нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа и результат тоже должен быть достойным всех наших усилий, которые мы предпринимаем в этом направлении в течение последних нескольких лет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Вчера, 17:20
 
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