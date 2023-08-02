https://ria.ru/20230802/putin-1887831506.html

В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ

В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023

В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:26

2023-08-02T17:26

2023-08-02T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Зеленский, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным", — призвал он.По словам эксперта, сейчас украинская армия несет колоссальные потери среди личного состава и техники. При этом им не удалось достичь каких-либо успехов при контрнаступлении, а натовских вооружений не хватает для новых атак, резюмировал Соскин.ВСУ с 4 июня начали наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские регионы провалились, их войска остановлены и отброшены на исходные позиции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и территориальных изменений.

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887785118.html

https://ria.ru/20230802/vsu-1887800765.html

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