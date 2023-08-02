Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 02.08.2023 (обновлено: 21:42 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/putin-1887831506.html
В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ
В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:26
2023-08-02T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир путин
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Зеленский, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным", — призвал он.По словам эксперта, сейчас украинская армия несет колоссальные потери среди личного состава и техники. При этом им не удалось достичь каких-либо успехов при контрнаступлении, а натовских вооружений не хватает для новых атак, резюмировал Соскин.ВСУ с 4 июня начали наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские регионы провалились, их войска остановлены и отброшены на исходные позиции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и территориальных изменений.
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887785118.html
https://ria.ru/20230802/vsu-1887800765.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, владимир путин, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского к переговорам с Путиным из-за провала ВСУ

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
"Зеленский, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным", — призвал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Военная стратегия Зеленского вывела США из себя, пишут СМИ
Вчера, 14:20
По словам эксперта, сейчас украинская армия несет колоссальные потери среди личного состава и техники. При этом им не удалось достичь каких-либо успехов при контрнаступлении, а натовских вооружений не хватает для новых атак, резюмировал Соскин.
ВСУ с 4 июня начали наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские регионы провалились, их войска остановлены и отброшены на исходные позиции.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и территориальных изменений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Погибли впустую. Зеленского напугали новостями из Запорожья
Вчера, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала