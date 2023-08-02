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В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ
В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:26
2023-08-02T17:26
2023-08-02T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир путин
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Зеленский, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным", — призвал он.По словам эксперта, сейчас украинская армия несет колоссальные потери среди личного состава и техники. При этом им не удалось достичь каких-либо успехов при контрнаступлении, а натовских вооружений не хватает для новых атак, резюмировал Соскин.ВСУ с 4 июня начали наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские регионы провалились, их войска остановлены и отброшены на исходные позиции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и территориальных изменений.
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887785118.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
В Киеве сделали неожиданное заявление о Путине после провала операции ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского к переговорам с Путиным из-за провала ВСУ