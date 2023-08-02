https://ria.ru/20230802/putin-1887826075.html
Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами
Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами - РИА Новости, 02.08.2023
Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами
Сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, нельзя упустить и другие регионы Африки, континент огромный, сообщил президент... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:13
2023-08-02T17:13
2023-08-02T17:28
владимир путин
россия
египет
марокко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, нельзя упустить и другие регионы Африки, континент огромный, сообщил президент России Владимир Путин."У нас готовятся соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом, Алжиром. Это все северная Африка. На континенте так называемых точек развития больше гораздо и есть очень интересные страны. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы. Континент огромный и будет совершенно очевидно, по мнению многих экспертов, развиваться очень позитивно, будет нагонять то, что было упущено, может быть, за предыдущие десятилетия", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Президент подчеркнул, что к этим вопросам надо подходить комплексно.
https://ria.ru/20230802/afrika-1887828816.html
россия
египет
марокко
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96ecd6e1f457f422f9d19fcfd3b51e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, египет, марокко
Владимир Путин, Россия, Египет, Марокко
Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами
Путин: сейчас готовится соглашение о торговле с Египтом, Марокко и Тунисом
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, нельзя упустить и другие регионы Африки, континент огромный, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас готовятся соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом, Алжиром. Это все северная Африка. На континенте так называемых точек развития больше гораздо и есть очень интересные страны. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы. Континент огромный и будет совершенно очевидно, по мнению многих экспертов, развиваться очень позитивно, будет нагонять то, что было упущено, может быть, за предыдущие десятилетия", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент подчеркнул, что к этим вопросам надо подходить комплексно.
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой