Рейтинг@Mail.ru
Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 02.08.2023 (обновлено: 17:28 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/putin-1887826075.html
Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами
Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами - РИА Новости, 02.08.2023
Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами
Сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, нельзя упустить и другие регионы Африки, континент огромный, сообщил президент... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:13
2023-08-02T17:28
владимир путин
россия
египет
марокко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, нельзя упустить и другие регионы Африки, континент огромный, сообщил президент России Владимир Путин."У нас готовятся соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом, Алжиром. Это все северная Африка. На континенте так называемых точек развития больше гораздо и есть очень интересные страны. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы. Континент огромный и будет совершенно очевидно, по мнению многих экспертов, развиваться очень позитивно, будет нагонять то, что было упущено, может быть, за предыдущие десятилетия", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Президент подчеркнул, что к этим вопросам надо подходить комплексно.
https://ria.ru/20230802/afrika-1887828816.html
россия
египет
марокко
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96ecd6e1f457f422f9d19fcfd3b51e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, египет, марокко
Владимир Путин, Россия, Египет, Марокко
Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами

Путин: сейчас готовится соглашение о торговле с Египтом, Марокко и Тунисом

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, нельзя упустить и другие регионы Африки, континент огромный, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас готовятся соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом, Алжиром. Это все северная Африка. На континенте так называемых точек развития больше гораздо и есть очень интересные страны. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы. Континент огромный и будет совершенно очевидно, по мнению многих экспертов, развиваться очень позитивно, будет нагонять то, что было упущено, может быть, за предыдущие десятилетия", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент подчеркнул, что к этим вопросам надо подходить комплексно.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Путин призвал углублять экономическое взаимодействие с Африкой
Вчера, 17:20
 
Владимир ПутинРоссияЕгипетМарокко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала