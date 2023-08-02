https://ria.ru/20230802/putin-1887826075.html

Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами

Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами - РИА Новости, 02.08.2023

Россия готовит соглашения с тремя африканскими странами

Сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, нельзя упустить и другие регионы Африки, континент огромный, сообщил президент... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:13

2023-08-02T17:13

2023-08-02T17:28

владимир путин

россия

египет

марокко

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, нельзя упустить и другие регионы Африки, континент огромный, сообщил президент России Владимир Путин."У нас готовятся соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом, Алжиром. Это все северная Африка. На континенте так называемых точек развития больше гораздо и есть очень интересные страны. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы. Континент огромный и будет совершенно очевидно, по мнению многих экспертов, развиваться очень позитивно, будет нагонять то, что было упущено, может быть, за предыдущие десятилетия", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Президент подчеркнул, что к этим вопросам надо подходить комплексно.

https://ria.ru/20230802/afrika-1887828816.html

россия

египет

марокко

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владимир путин, россия, египет, марокко