https://ria.ru/20230802/putin-1887821756.html

У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин

У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин - РИА Новости, 02.08.2023

У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин

Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, у подобной политики не было и не будет будущего, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:53

2023-08-02T16:53

2023-08-02T17:25

владимир путин

россия

запорожская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, у подобной политики не было и не будет будущего, заявил президент России Владимир Путин."Начать я хотел бы с другого, с вопроса который тоже имеет большое значение можно сказать определяющее значение для интеграции Донецкой, Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей в общероссийское культурное пространство. Строго говоря, жители указанных регионов и никогда не покидали это пространство. Они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников, и это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того - уничтожить", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

россия

запорожская область

луганская народная республика

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"У подобной политики нет и не будет будущего" – Путин о попытках Киева запретить русский язык "У подобной политики нет и не будет будущего" – Путин о попытках Киева запретить русский язык 2023-08-02T16:53 true PT1M32S

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владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика