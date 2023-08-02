https://ria.ru/20230802/putin-1887821756.html
У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин
У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин - РИА Новости, 02.08.2023
У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин
Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, у подобной политики не было и не будет будущего, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:53
2023-08-02T16:53
2023-08-02T17:25
владимир путин
россия
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, у подобной политики не было и не будет будущего, заявил президент России Владимир Путин."Начать я хотел бы с другого, с вопроса который тоже имеет большое значение можно сказать определяющее значение для интеграции Донецкой, Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей в общероссийское культурное пространство. Строго говоря, жители указанных регионов и никогда не покидали это пространство. Они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников, и это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того - уничтожить", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html
россия
запорожская область
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"У подобной политики нет и не будет будущего" – Путин о попытках Киева запретить русский язык
"У подобной политики нет и не будет будущего" – Путин о попытках Киева запретить русский язык
2023-08-02T16:53
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РИА Новости
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владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика
Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика
У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин
Владимир Путин заявил, что у политики киевского режима нет будущего