Рейтинг@Mail.ru
У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 02.08.2023 (обновлено: 17:25 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/putin-1887821756.html
У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин
У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин - РИА Новости, 02.08.2023
У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин
Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, у подобной политики не было и не будет будущего, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:53
2023-08-02T17:25
владимир путин
россия
запорожская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887828961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_163e506a8e052f5ed186e75b5818ede9.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, у подобной политики не было и не будет будущего, заявил президент России Владимир Путин."Начать я хотел бы с другого, с вопроса который тоже имеет большое значение можно сказать определяющее значение для интеграции Донецкой, Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей в общероссийское культурное пространство. Строго говоря, жители указанных регионов и никогда не покидали это пространство. Они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников, и это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того - уничтожить", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html
россия
запорожская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"У подобной политики нет и не будет будущего" – Путин о попытках Киева запретить русский язык
"У подобной политики нет и не будет будущего" – Путин о попытках Киева запретить русский язык
2023-08-02T16:53
true
PT1M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887828961_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_271d288876327e57a3e4e163a20d0f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика
Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика
У политики киевского режима нет будущего, заявил Путин

Владимир Путин заявил, что у политики киевского режима нет будущего

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, у подобной политики не было и не будет будущего, заявил президент России Владимир Путин.
"Начать я хотел бы с другого, с вопроса который тоже имеет большое значение можно сказать определяющее значение для интеграции Донецкой, Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей в общероссийское культурное пространство. Строго говоря, жители указанных регионов и никогда не покидали это пространство. Они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников, и это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того - уничтожить", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего", - подчеркнул он.
Вид на башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Ненависть к России как очевидность: русофобов нужно сажать
27 июня, 08:00
 
Владимир ПутинРоссияЗапорожская областьЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала