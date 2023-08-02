https://ria.ru/20230802/putin-1887813626.html
Путин вручил госнаграды в Кремле
Путин вручил госнаграды в Кремле - РИА Новости, 02.08.2023
Путин вручил госнаграды в Кремле
В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград, Владимир Путин передал звезды Героев России участникам специальной военной... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:17
2023-08-02T16:17
2023-08-02T17:07
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград, Владимир Путин передал звезды Героев России участникам специальной военной операции, а также семьям погибших военнослужащих."Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью — быть в трудную минуту с отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. Так поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьев", — сказал глава государства.Денис Иванов и Роман Воробьев звания Героев России получили посмертно. Президент передал медали "Золотая Звезда" их вдовам — Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой, а затем побеседовал с каждой из них.Говоря о погибших участниках спецоперации, президент отметил, что они сражались на разных направлениях, с честью выполняли поставленные задачи и своим примером поднимали дух боевых товарищей."Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны", — сказал Путин.Также на церемонии глава государства вручил звезды Героев России и ордена Мужества еще десяткам военнослужащих, проявивших героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.Кроме того, высшими госнаградами президент отметил деятельность выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.В списке награждаемых — удостоенные звания Героя Российской Федерации, ордена За заслуги перед Отечеством разных степеней, ордена Почета, ордена Мужества, ордена Пирогова, ордена Дружбы, медалями, знаками отличия и почетными званиями.
https://ria.ru/20230720/tashkent-1885263242.html
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877677534.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин вручил госнаграды в Кремле
Президент Владимир Путин вручил госнаграды отличившимся участникам спецоперации на Украине
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения
государственных наград, Владимир Путин передал звезды Героев России участникам специальной военной операции, а также семьям погибших военнослужащих.
"Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью — быть в трудную минуту с отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. Так поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьев", — сказал глава государства.
Денис Иванов и Роман Воробьев звания Героев России получили посмертно. Президент передал медали "Золотая Звезда" их вдовам — Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой, а затем побеседовал с каждой из них.
Говоря о погибших участниках спецоперации, президент отметил, что они сражались на разных направлениях, с честью выполняли поставленные задачи и своим примером поднимали дух боевых товарищей.
"Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны", — сказал Путин.
Также на церемонии глава государства вручил звезды Героев России и ордена Мужества еще десяткам военнослужащих, проявивших героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России
Кроме того, высшими госнаградами президент отметил деятельность выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.
В списке награждаемых
— удостоенные звания Героя Российской Федерации, ордена За заслуги перед Отечеством разных степеней, ордена Почета, ордена Мужества, ордена Пирогова, ордена Дружбы, медалями, знаками отличия и почетными званиями.
Путин назвал участников спецоперации героями