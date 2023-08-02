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Винокур на вручении госнаграды отметил хорошую физическую форму Путина - РИА Новости, 02.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:18 02.08.2023 (обновлено: 16:30 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/putin-1887798829.html
Винокур на вручении госнаграды отметил хорошую физическую форму Путина
Винокур на вручении госнаграды отметил хорошую физическую форму Путина - РИА Новости, 02.08.2023
Винокур на вручении госнаграды отметил хорошую физическую форму Путина
Российский артист Владимир Винокур на церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил физическую форму президента РФ Владимира Путина и вспомнил про... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:18
2023-08-02T16:30
россия
владимир путин
владимир винокур
политика
культура
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский артист Владимир Винокур на церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил физическую форму президента РФ Владимира Путина и вспомнил про "некоторых руководителей государств, которые и по трапу не могут взобраться". "Дорогие друзья, уважаемый наш президент, Владимир Владимирович, я хочу поздравить всех с высокими наградами и пожелать вам самого главного. Вы знаете все, какая нагрузка на нашем президенте, но, слава Богу, он у нас физически развит, спортивный, и, в общем-то, я радовался – видел вас на коне и как вы поднимаетесь по трапу самолета, потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться и поздороваться не знают с кем, а вы всех узнали. Спасибо вам огромное, живите долго. И желаю всем нам самого главного – мира в нашем доме", - сказал Винокур. Путин наградил Винокура за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
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россия, владимир путин, владимир винокур, политика
Россия, Владимир Путин, Владимир Винокур, Политика, Культура
Винокур на вручении госнаграды отметил хорошую физическую форму Путина

Винокур заявил в Кремле, что некоторые главы государств не могут взобраться по трапу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Винокур
Владимир Винокур - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Винокур. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский артист Владимир Винокур на церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил физическую форму президента РФ Владимира Путина и вспомнил про "некоторых руководителей государств, которые и по трапу не могут взобраться".
"Дорогие друзья, уважаемый наш президент, Владимир Владимирович, я хочу поздравить всех с высокими наградами и пожелать вам самого главного. Вы знаете все, какая нагрузка на нашем президенте, но, слава Богу, он у нас физически развит, спортивный, и, в общем-то, я радовался – видел вас на коне и как вы поднимаетесь по трапу самолета, потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться и поздороваться не знают с кем, а вы всех узнали. Спасибо вам огромное, живите долго. И желаю всем нам самого главного – мира в нашем доме", - сказал Винокур.
Путин наградил Винокура за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
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