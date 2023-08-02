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Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 02.08.2023 (обновлено: 16:13 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/putin-1887796694.html
Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим
Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим - РИА Новости, 02.08.2023
Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим
Президент РФ Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:10
2023-08-02T16:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца.Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности."Дорогие друзья, я еще раз вас всех поздравляю с наградами. И вот что хотел бы сказать в завершении нашей торжественной церемонии. Вот одна из награжденных, доктор, выступая здесь, сказала, что Россия, конечно, нуждается в том, чтобы ее любили, ее защищали, охраняли, оберегали. Так оно и есть. И поэтому, прежде всего, хочу поблагодарить военных, которые здесь присутствуют и которые были награждены сегодня заслуженными орденами и медалями", - сказал Путин.Президент также обратился "к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами"."Хочу, чтобы меня вот здесь из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти. Это наши семьи и их дети - наши дети. И относиться нужно именно так. И вот таким образом, не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца", - сказал Путин.Всем присутствующим военным он пожелал быть здоровыми, чтобы также служили отечеству и Родине, как они делали это до сих пор.
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим

Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших участников спецоперации как к своим

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 2 августа 2023
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 2 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 2 августа 2023
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца.
Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.
"Дорогие друзья, я еще раз вас всех поздравляю с наградами. И вот что хотел бы сказать в завершении нашей торжественной церемонии. Вот одна из награжденных, доктор, выступая здесь, сказала, что Россия, конечно, нуждается в том, чтобы ее любили, ее защищали, охраняли, оберегали. Так оно и есть. И поэтому, прежде всего, хочу поблагодарить военных, которые здесь присутствуют и которые были награждены сегодня заслуженными орденами и медалями", - сказал Путин.
Президент также обратился "к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами".
"Хочу, чтобы меня вот здесь из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти. Это наши семьи и их дети - наши дети. И относиться нужно именно так. И вот таким образом, не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца", - сказал Путин.
Всем присутствующим военным он пожелал быть здоровыми, чтобы также служили отечеству и Родине, как они делали это до сих пор.
Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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