https://ria.ru/20230802/putin-1887796694.html

Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим

Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим - РИА Новости, 02.08.2023

Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим

Президент РФ Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:10

2023-08-02T15:10

2023-08-02T16:13

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца.Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности."Дорогие друзья, я еще раз вас всех поздравляю с наградами. И вот что хотел бы сказать в завершении нашей торжественной церемонии. Вот одна из награжденных, доктор, выступая здесь, сказала, что Россия, конечно, нуждается в том, чтобы ее любили, ее защищали, охраняли, оберегали. Так оно и есть. И поэтому, прежде всего, хочу поблагодарить военных, которые здесь присутствуют и которые были награждены сегодня заслуженными орденами и медалями", - сказал Путин.Президент также обратился "к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами"."Хочу, чтобы меня вот здесь из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти. Это наши семьи и их дети - наши дети. И относиться нужно именно так. И вот таким образом, не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца", - сказал Путин.Всем присутствующим военным он пожелал быть здоровыми, чтобы также служили отечеству и Родине, как они делали это до сих пор.

https://ria.ru/20230802/geroi-1887783753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, общество