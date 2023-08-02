Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 02.08.2023 (обновлено: 00:01 03.08.2023)
https://ria.ru/20230802/proverka-1887884346.html
Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам
Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам - РИА Новости, 03.08.2023
Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при Роскомнадзоре проводит исследования устройств Apple и других зарубежных... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-02T23:59
2023-08-03T00:01
общество
технологии
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820543857_0:114:2839:1710_1920x0_80_0_0_2b9257d1d888ae34972bdc46757d05fa.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при Роскомнадзоре проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей, чтобы обеспечить безопасный доступ к российским цифровым сервисам, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам", - говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что на сегодняшний день сетевые протоколы, используемые интернет-сервисами, преимущественно являются иностранными разработками. "В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевые протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов", - добавляют в РКН. Ранее газета "Ведомости" написала, что Роскомнадзор протестирует, в частности, iPhone и iPad на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки. При этом, как позднее отмечал глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн, вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит.
https://ria.ru/20230801/apple-1887682742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820543857_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d3101cf1d112ccdf5414d88764b46921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, apple
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Apple
Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам

Роскомнадзор проверит гаджеты для обеспечения безопасного доступа к российским сервисам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТелефон компании Apple
Телефон компании Apple - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Телефон компании Apple . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при Роскомнадзоре проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей, чтобы обеспечить безопасный доступ к российским цифровым сервисам, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам", - говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что на сегодняшний день сетевые протоколы, используемые интернет-сервисами, преимущественно являются иностранными разработками. "В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевые протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов", - добавляют в РКН.
Ранее газета "Ведомости" написала, что Роскомнадзор протестирует, в частности, iPhone и iPad на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки.
При этом, как позднее отмечал глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн, вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Хинштейн рассказал, запретят ли россиянам пользоваться гаджетами Apple
1 августа, 20:20
 
ОбществоТехнологииАлександр ХинштейнФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала