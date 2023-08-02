https://ria.ru/20230802/proverka-1887884346.html

Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам

Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам - РИА Новости, 03.08.2023

Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при Роскомнадзоре проводит исследования устройств Apple и других зарубежных... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-02T23:59

2023-08-02T23:59

2023-08-03T00:01

общество

технологии

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820543857_0:114:2839:1710_1920x0_80_0_0_2b9257d1d888ae34972bdc46757d05fa.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при Роскомнадзоре проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей, чтобы обеспечить безопасный доступ к российским цифровым сервисам, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам", - говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что на сегодняшний день сетевые протоколы, используемые интернет-сервисами, преимущественно являются иностранными разработками. "В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевые протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов", - добавляют в РКН. Ранее газета "Ведомости" написала, что Роскомнадзор протестирует, в частности, iPhone и iPad на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки. При этом, как позднее отмечал глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн, вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит.

https://ria.ru/20230801/apple-1887682742.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, apple