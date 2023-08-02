https://ria.ru/20230802/proverka-1887723666.html
СК проверяет данные об издевательствах над ребенком в лагере на Камчатке
СК проверяет данные об издевательствах над ребенком в лагере на Камчатке - РИА Новости, 02.08.2023
СК проверяет данные об издевательствах над ребенком в лагере на Камчатке
Следственное управление СК России по Камчатскому краю и региональная прокуратура выясняют обстоятельства издевательств над ребенком в детском оздоровительном... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:31
2023-08-02T09:31
2023-08-02T09:31
происшествия
россия
камчатский край
елизово
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 авг – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю и региональная прокуратура выясняют обстоятельства издевательств над ребенком в детском оздоровительном лагере "Металлист", сообщают пресс-службы обоих ведомств. "Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка по факту причинения побоев и издевательств в отношении несовершеннолетнего ребенка на территории детского лагеря "Металлист", - говорится в сообщении СК. По данным прокуратуры края, факты побоев и издевательств были зафиксированы в видеоролике, распространяемом в социальных сетях. В аннотации к записи прикладывается сообщение якобы от матери мальчика. В нем говорится: "Сегодня мне позвонил ребенок, плачет в трубку и говорит, что его вожатые и физрук связали и били по голове, а сына друг успел это снять на телефон и отправить мне видео. После этого они забрали у них телефоны и удалили видео, но я успела его получить". Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края Елизавета Денисюк, в настоящее время учитель физкультуры, который фигурирует на видеозаписи, уволен. "Предварительно установлено, что вчера вечером перед отбоем примерно 6 детей веселились и играли в комнате отдыха для мальчиков. В процессе 15-летнего подростка связал веревкой 27-летний инструктор по физической подготовке, пояснивший сегодня представителю надзорного ведомства, что сделал это ради шутки", - сказала собеседница агентства. По результатам проверок будут приняты соответствующие решения.
https://ria.ru/20230802/deti-1887721102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатский край, елизово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Елизово, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет данные об издевательствах над ребенком в лагере на Камчатке
СК и прокуратура проверяют факт издевательств над ребенком в лагере на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 авг – РИА Новости.
Следственное управление СК России по Камчатскому краю и региональная прокуратура выясняют обстоятельства издевательств над ребенком в детском оздоровительном лагере "Металлист", сообщают пресс-службы
обоих ведомств.
"Следственным отделом по городу Елизово
СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка по факту причинения побоев и издевательств в отношении несовершеннолетнего ребенка на территории детского лагеря "Металлист", - говорится в сообщении СК.
По данным прокуратуры края, факты побоев и издевательств были зафиксированы в видеоролике, распространяемом в социальных сетях. В аннотации к записи прикладывается сообщение якобы от матери мальчика. В нем говорится: "Сегодня мне позвонил ребенок, плачет в трубку и говорит, что его вожатые и физрук связали и били по голове, а сына друг успел это снять на телефон и отправить мне видео. После этого они забрали у них телефоны и удалили видео, но я успела его получить".
Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края Елизавета Денисюк, в настоящее время учитель физкультуры, который фигурирует на видеозаписи, уволен.
"Предварительно установлено, что вчера вечером перед отбоем примерно 6 детей веселились и играли в комнате отдыха для мальчиков. В процессе 15-летнего подростка связал веревкой 27-летний инструктор по физической подготовке, пояснивший сегодня представителю надзорного ведомства, что сделал это ради шутки", - сказала собеседница агентства.
По результатам проверок будут приняты соответствующие решения.
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