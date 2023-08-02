https://ria.ru/20230802/proverka-1887723666.html

СК проверяет данные об издевательствах над ребенком в лагере на Камчатке

СК проверяет данные об издевательствах над ребенком в лагере на Камчатке - РИА Новости, 02.08.2023

СК проверяет данные об издевательствах над ребенком в лагере на Камчатке

Следственное управление СК России по Камчатскому краю и региональная прокуратура выясняют обстоятельства издевательств над ребенком в детском оздоровительном... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:31

2023-08-02T09:31

2023-08-02T09:31

происшествия

россия

камчатский край

елизово

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 авг – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю и региональная прокуратура выясняют обстоятельства издевательств над ребенком в детском оздоровительном лагере "Металлист", сообщают пресс-службы обоих ведомств. "Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка по факту причинения побоев и издевательств в отношении несовершеннолетнего ребенка на территории детского лагеря "Металлист", - говорится в сообщении СК. По данным прокуратуры края, факты побоев и издевательств были зафиксированы в видеоролике, распространяемом в социальных сетях. В аннотации к записи прикладывается сообщение якобы от матери мальчика. В нем говорится: "Сегодня мне позвонил ребенок, плачет в трубку и говорит, что его вожатые и физрук связали и били по голове, а сына друг успел это снять на телефон и отправить мне видео. После этого они забрали у них телефоны и удалили видео, но я успела его получить". Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края Елизавета Денисюк, в настоящее время учитель физкультуры, который фигурирует на видеозаписи, уволен. "Предварительно установлено, что вчера вечером перед отбоем примерно 6 детей веселились и играли в комнате отдыха для мальчиков. В процессе 15-летнего подростка связал веревкой 27-летний инструктор по физической подготовке, пояснивший сегодня представителю надзорного ведомства, что сделал это ради шутки", - сказала собеседница агентства. По результатам проверок будут приняты соответствующие решения.

https://ria.ru/20230802/deti-1887721102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, камчатский край, елизово, следственный комитет россии (ск рф)