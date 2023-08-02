https://ria.ru/20230802/propaganda-1887688225.html

Британия уничтожает последнюю "жемчужину" империи

Британия уничтожает последнюю "жемчужину" империи - РИА Новости, 02.08.2023

Британия уничтожает последнюю "жемчужину" империи

Статья в американском Foreign Affairs "BBC и упадок британской "мягкой силы" сводится к простой мысли: да вы что делаете, люди, — нельзя перекрывать кислород,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:00

2023-08-02T08:00

2023-08-02T09:10

технологии

великобритания

сша

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евросоюз

лондон

аналитика

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Статья в американском Foreign Affairs "BBC и упадок британской "мягкой силы" сводится к простой мысли: да вы что делаете, люди, — нельзя перекрывать кислород, по крайней мере, внешней пропагандистской службе Британской вещательной корпорации. Отсюда в статье и торжественный исторический экскурс о столетии вещания Лондона на весь мир, включая создание русскоязычного подразделения в 1946 году. Отсюда и цитата расчувствовавшегося Генерального секретаря ООН Кофи Аннана (от 1999 года), где он называет эту контору "возможно, самым большим подарком британцев всему миру". Хорошо, что не забыл оговориться: "в этом столетии", а то как же, например, с Шекспиром?Насчет грандиозного и глобального охвата BBC всех мыслимых аудиторий вы в этой статье найдете сколько угодно фактов, включая то, что американцы никоим образом не дотягивают до британцев по масштабам влияния на мир. И это делает Соединенное Королевство более влиятельным, чем можно было бы ожидать по относительно скромным масштабам его экономики или военной мощи. Кроме статьи, можно порекомендовать фундаментальную справку на сайте палаты лордов британского парламента.Но что там за история с деньгами? Она развивается уже года два, но главное в ней выявилось в том числе благодаря явно лоббистской публикации в американском журнале. Это главное — оно очень полезно для изучения, потому что показывает, в какие бурные воды вплывают уже предстоящей осенью не только американцы, но и их британские собратья.Итак, деньги: 75 процентов бюджета BBC строится на поборах, которые в обязательном порядке берут с каждого британца, обладающего телевизором, напоминает нам справка от лордов. Так вот, именно этот побор правительство захотело отменить. Первые серьезные разговоры об этом пошли еще два года назад, а год назад корпорация начала увольнения и прочую оптимизацию. Конечно, в марте прошлого года бибисишники получили особое финансирование для преодоления бесчинств российской и китайской пропаганды, но в целом все так и остается — на разовых дотациях правительства и в ожидании полной гибели всерьез.Здесь надо сказать, что корпорация от правительства как такового умеренно независима и подчиняется формально лордам и палатам парламента. Но от этого, как видим, не легче. И еще следует напомнить, что у нее много подразделений, включая радио, интернет — вещание на сами Британские острова, а уже потом на немалую часть мира.Так вот, теперь главное. Британский автор через американский журнал упоминает "враждебность к BBC со стороны определенных групп британской публики, особенно консерваторов, которые управляли страной уже около десятилетия, что создало крупные осложнения для ее финансирования. <…> Внутренние оппоненты корпорации ставят теперь под удар одно из ключевых орудий внешней "мягкой силы" королевства".То есть мы-то реагируем лишь на напористую пропаганду англичан на наших территориях, а тем временем внутри самого Альбиона происходит нечто, этой обработке наших мозгов мешающее. А почему, собственно, правительство консерваторов не любит BBC?Не будем преувеличивать консерватизм нынешних британских консерваторов. Но вот их ключевые оппоненты, лейбористы — единомышленники (если не клоны) американских демократов, публика, восторгающаяся тем, что они называют "пробужденной идеологией", а мы чаще именуем либерализмом (испортили хорошее слово). У этих леваков в программе все подряд: уничтожение экономики ради "зеленого перехода", феминизм и ЛГБТ, медицинский террор над населением, подчинение страны наднациональным структурам типа Евросоюза. И давно уже получается так, что работники BBC на стороне скорее вот этой левой публики. Тут интересный феномен — социальная группа "журналисты", которые по большей части оказываются на стороне леваков, потому что их так учили, — левые захватили университеты и многие прочие структуры. То же самое в США. И консерваторы в Великобритании не любят журналистов так же, как не любят СМИ республиканцы в США. От этого и финансовые проблемы BBC.Выборы в Великобритании будут примерно тогда же, когда и в США, — в следующем году. И в обеих странах все сложно — это раньше речь шла о выборе между двумя партиями. А вот что если у англичан оформится в еще одну мощную партию часть консервативного большинства (которое голосовало за выход из ЕС)? В процессе эта история нанесет серьезный финансовый удар той самой "мягкой силе" бывшей империи, но это уже будут частности.

https://ria.ru/20230801/putin-1887570896.html

https://ria.ru/20230731/sanktsii-1887459328.html

https://ria.ru/20230801/vizy-1887488843.html

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технологии, великобритания, сша, кофи аннан, оон, евросоюз, лондон, аналитика, англия