https://ria.ru/20230802/pro-1887875029.html

Правительство США одобрило продажу системы ПРО "Праща Давида" Финляндии

Правительство США одобрило продажу системы ПРО "Праща Давида" Финляндии - РИА Новости, 02.08.2023

Правительство США одобрило продажу системы ПРО "Праща Давида" Финляндии

Правительство США одобрило продажу израильско-американской системы ПРО "Праща Давида" Финляндии, контракт оценивается на сумму приблизительно 316 миллионов евро РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T21:35

2023-08-02T21:35

2023-08-02T22:33

сша

израиль

финляндия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_0:52:2933:1702_1920x0_80_0_0_344e91f272743a651cd502a8dad8f847.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг - РИА Новости. Правительство США одобрило продажу израильско-американской системы ПРО "Праща Давида" Финляндии, контракт оценивается на сумму приблизительно 316 миллионов евро (порядка 350 миллионов долларов), сообщила в среду вечером пресс-служба израильского оборонного ведомства."Министерство обороны Израиля выражает признательность правительству США за одобрение исторической сделки по продаже системы, совместно разработанной Израилем и США, третьей стране. После получения одобрения администрации США министерство обороны Израиля, министерство обороны Финляндии и концерн Rafael Advanced Defense Systems примут участие в церемонии подписания соглашения о закупках на сумму приблизительно 316 миллионов евро", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, сделка предусматривает продажу ракет-перехватчиков израильско-американского производства, а также пусковых установок и радаров, произведенных в Израиле."Финская версия системы будет совместно разрабатываться израильской и американской промышленностью под руководством Rafael Advanced Defense Systems и Raytheon Technologies Co. в партнерстве с финскими компаниями, каждая из которых внесет свой вклад в конкретные задачи. Система ПРО будет интегрирована в системы управления и контроля Финляндии", - отметили в израильском минобороны.В пресс-службе добавили, что израильское военное руководство приветствует решение США допустить продажу системы ПРО "Праща Давида" Финляндии, отметив, что ее приобретение укрепит оборонный потенциал Финляндии, а также простимулирует другие европейские страны рассмотреть вопрос о закупках израильских систем вооружений.В апреле министерство обороны Израиля сообщило о получении запроса от министерства обороны Финляндии на закупку израильско-американской системы ПРО "Праща Давида", которая ранее не экспортировалась за рубеж. Сообщалось, что для реализации сделки требуется также разрешение на экспорт от США ввиду совместных усилий по ее разработке.Система ПРО "Праща Давида" была совместно разработана Организацией противоракетной обороны Израиля и Агентством противоракетной обороны США в 2009 году, при этом израильский концерт Rafael Advanced Defense Systems выступает в качестве главного подрядчика. Система, окончательно принятая на вооружение израильской армии в 2017 году, предназначена для перехвата передовых воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты, БПЛА и крылатые ракеты.В апреле Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

https://ria.ru/20230713/baza-1884077242.html

сша

израиль

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, израиль, финляндия, нато