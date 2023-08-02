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Приложения подпавших в июле под санкции США банков пропали из Google Play
Приложения подпавших в июле под санкции США банков пропали из Google Play - РИА Новости, 02.08.2023
Приложения подпавших в июле под санкции США банков пропали из Google Play
Мобильные приложения всех российских банков, подпавших в июле под санкции США, пропали из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:20
2023-08-02T09:20
2023-08-02T09:29
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мобильные приложения всех российских банков, подпавших в июле под санкции США, пропали из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости.США в конце июля ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций - банка "Тинькофф", Локо-банка, "Солидарности", "Юнистрима" и "Петербургского социального коммерческого банка" (ПСКБ).Накануне из магазина уже пропало мобильное приложение "Тинькофф". Сегодня там перестали появляться приложения и других четырех банков.
https://ria.ru/20230731/sanktsii-1887459328.html
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россия, google, сша
Приложения подпавших в июле под санкции США банков пропали из Google Play
Приложения всех подпавших в июле под санкции США банков России пропали из Google Play
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мобильные приложения всех российских банков, подпавших в июле под санкции США, пропали из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости.
США в конце июля ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций - банка "Тинькофф", Локо-банка, "Солидарности", "Юнистрима" и "Петербургского социального коммерческого банка" (ПСКБ).
Накануне из магазина уже пропало мобильное приложение "Тинькофф". Сегодня там перестали появляться приложения и других четырех банков.
Великобритания расширила санкции против России