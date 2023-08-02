https://ria.ru/20230802/prilozheniya-1887722422.html

Приложения подпавших в июле под санкции США банков пропали из Google Play

Приложения подпавших в июле под санкции США банков пропали из Google Play - РИА Новости, 02.08.2023

Приложения подпавших в июле под санкции США банков пропали из Google Play

Мобильные приложения всех российских банков, подпавших в июле под санкции США, пропали из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:20

2023-08-02T09:20

2023-08-02T09:29

россия

google

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777424868_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_be15b7f84a68d3fcaf727863f98d2395.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мобильные приложения всех российских банков, подпавших в июле под санкции США, пропали из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РИА Новости.США в конце июля ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций - банка "Тинькофф", Локо-банка, "Солидарности", "Юнистрима" и "Петербургского социального коммерческого банка" (ПСКБ).Накануне из магазина уже пропало мобильное приложение "Тинькофф". Сегодня там перестали появляться приложения и других четырех банков.

https://ria.ru/20230731/sanktsii-1887459328.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, google, сша