https://ria.ru/20230802/pozhog-1887821542.html

В Петербурге женщину проверят в психбольнице за попытку поджечь военкомат

В Петербурге женщину проверят в психбольнице за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 02.08.2023

В Петербурге женщину проверят в психбольнице за попытку поджечь военкомат

Суд в Петербурге отправил в психиатрическую больницу для проведения экспертизы женщину, пытавшуюся поджечь здание военкомата, сообщает объединенная пресс-служба РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:52

2023-08-02T16:52

2023-08-02T16:52

происшествия

санкт-петербург

курортный район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге отправил в психиатрическую больницу для проведения экспертизы женщину, пытавшуюся поджечь здание военкомата, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, в отношении Наталии Колядиной", - сообщает пресс-служба. Колядина подозревается в том, что 1 августа пыталась поджечь здание военного комиссариата Кронштадтского и Курортного районов. Уточняется, что женщина будет помещена в стационар для производства психиатрической судебной экспертизы сроком на 30 суток.

https://ria.ru/20230802/podzhog-1887729029.html

санкт-петербург

курортный район

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происшествия, санкт-петербург, курортный район