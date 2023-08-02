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В Петербурге женщину проверят в психбольнице за попытку поджечь военкомат
В Петербурге женщину проверят в психбольнице за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 02.08.2023
В Петербурге женщину проверят в психбольнице за попытку поджечь военкомат
Суд в Петербурге отправил в психиатрическую больницу для проведения экспертизы женщину, пытавшуюся поджечь здание военкомата, сообщает объединенная пресс-служба РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:52
2023-08-02T16:52
2023-08-02T16:52
происшествия
санкт-петербург
курортный район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге отправил в психиатрическую больницу для проведения экспертизы женщину, пытавшуюся поджечь здание военкомата, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, в отношении Наталии Колядиной", - сообщает пресс-служба. Колядина подозревается в том, что 1 августа пыталась поджечь здание военного комиссариата Кронштадтского и Курортного районов. Уточняется, что женщина будет помещена в стационар для производства психиатрической судебной экспертизы сроком на 30 суток.
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происшествия, санкт-петербург, курортный район
Происшествия, Санкт-Петербург, Курортный район
В Петербурге женщину проверят в психбольнице за попытку поджечь военкомат
В Петербурге женщину отправили на экспертизу в психбольницу за попытку поджечь военкомат
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге отправил в психиатрическую больницу для проведения экспертизы женщину, пытавшуюся поджечь здание военкомата, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, в отношении Наталии Колядиной", - сообщает пресс-служба.
Колядина подозревается в том, что 1 августа пыталась поджечь здание военного комиссариата Кронштадтского и Курортного районов
.
Уточняется, что женщина будет помещена в стационар для производства психиатрической судебной экспертизы сроком на 30 суток.
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