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Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными - РИА Новости, 02.08.2023
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14:16 02.08.2023 (обновлено: 16:00 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/pomosch-1887783267.html
Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными
Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными - РИА Новости, 02.08.2023
Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными
Информация о том, что некоторые виды медпомощи в России станут платными, не соответствует действительности, заявил помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:16
2023-08-02T16:00
россия
общество
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Информация о том, что некоторые виды медпомощи в России станут платными, не соответствует действительности, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС, подчеркнул Кузнецов.По его словам, решение вопроса о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта медицинской помощи является полномочием лечащего врача. Соответственно, именно лечащий врач принимает решение о необходимости того или иного медицинского вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарственных препаратов, выдает направления. В этом отношении никаких изменений не было, нет и не планируется, пояснил Кузнецов.Он добавил, что медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.Также медицинская организация обязана уведомить пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении ее бесплатно, это требование закреплено постановлением правительства РФ и является обязательным, уточнил Кузнецов.
https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html
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россия, общество
Россия, Общество
Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными

Минздрав опроверг сообщения о введении оплаты за некоторые виды медпомощи в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Информация о том, что некоторые виды медпомощи в России станут платными, не соответствует действительности, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ", - сказал Кузнецов журналистам.
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Он уточнил, что все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.
Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС, подчеркнул Кузнецов.
По его словам, решение вопроса о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта медицинской помощи является полномочием лечащего врача. Соответственно, именно лечащий врач принимает решение о необходимости того или иного медицинского вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарственных препаратов, выдает направления. В этом отношении никаких изменений не было, нет и не планируется, пояснил Кузнецов.
Он добавил, что медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.
Также медицинская организация обязана уведомить пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении ее бесплатно, это требование закреплено постановлением правительства РФ и является обязательным, уточнил Кузнецов.
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