https://ria.ru/20230802/pomosch-1887783267.html

Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными

Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными - РИА Новости, 02.08.2023

Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными

Информация о том, что некоторые виды медпомощи в России станут платными, не соответствует действительности, заявил помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:16

2023-08-02T14:16

2023-08-02T16:00

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общество

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Информация о том, что некоторые виды медпомощи в России станут платными, не соответствует действительности, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС, подчеркнул Кузнецов.По его словам, решение вопроса о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта медицинской помощи является полномочием лечащего врача. Соответственно, именно лечащий врач принимает решение о необходимости того или иного медицинского вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарственных препаратов, выдает направления. В этом отношении никаких изменений не было, нет и не планируется, пояснил Кузнецов.Он добавил, что медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.Также медицинская организация обязана уведомить пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении ее бесплатно, это требование закреплено постановлением правительства РФ и является обязательным, уточнил Кузнецов.

https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html

https://ria.ru/20230727/gosuslugi-1886711265.html

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