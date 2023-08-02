https://ria.ru/20230802/polsha-1887870227.html
Польша потребовала от Украины уважать свои национальные интересы
Польша потребовала от Украины уважать свои национальные интересы - РИА Новости, 02.08.2023
Польша потребовала от Украины уважать свои национальные интересы
Польша ожидает от Украины уважения ее национальных интересов, в том числе в сельском хозяйстве, заявило внешнеполитическое ведомство по итогам вызова... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:36
2023-08-02T20:36
2023-08-02T20:45
в мире
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марчин пшидач
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ВАРШАВА, 2 авг — РИА Новости. Польша ожидает от Украины уважения ее национальных интересов, в том числе в сельском хозяйстве, заявило внешнеполитическое ведомство по итогам вызова поверенного в делах Украины. "Польская сторона хочет хороших отношений с Украиной. Они должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов", - указал польский МИД. Как подчеркнуло ведомство, "между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям". Польша, в частности, "ждет от Украины готовности принять во внимание польскую позицию, в том числе по защите польского сельского хозяйства, но и по другим вопросам". "Эта позиция сегодня была передана поверенному в делах Украины в Варшаве", - проинформировало ведомство. В понедельник посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Как сообщало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы. Польское внешнеполитическое ведомство позднее сообщило, что исполняющий обязанности посла Украины, в свою очередь, вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины". Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов – отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://radiosputnik.ria.ru/20230802/polsha-1887738492.html
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в мире, украина, марчин пшидач, польша, киев
В мире, Украина, Марчин Пшидач, Польша, Киев
Польша потребовала от Украины уважать свои национальные интересы
Польша ожидает уважения своих национальных интересов в связи с вызовом дипломата Украины
ВАРШАВА, 2 авг — РИА Новости. Польша ожидает от Украины уважения ее национальных интересов, в том числе в сельском хозяйстве, заявило внешнеполитическое ведомство по итогам вызова поверенного в делах Украины.
"Польская сторона хочет хороших отношений с Украиной. Они должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов", - указал польский МИД.
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Как подчеркнуло ведомство, "между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям".
Польша, в частности, "ждет от Украины готовности принять во внимание польскую позицию, в том числе по защите польского сельского хозяйства, но и по другим вопросам". "Эта позиция сегодня была передана поверенному в делах Украины в Варшаве", - проинформировало ведомство.
В понедельник посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Как сообщало украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы. Польское внешнеполитическое ведомство позднее сообщило, что исполняющий обязанности посла Украины, в свою очередь, вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины".
Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов – отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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