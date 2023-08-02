https://ria.ru/20230802/polsha-1887822925.html
Главная ошибка. В Польше раскрыли истинную личину Украины
Главная ошибка. В Польше раскрыли истинную личину Украины - РИА Новости, 02.08.2023
Главная ошибка. В Польше раскрыли истинную личину Украины
Проукраинская позиция Польши обернется для нее проблемами в будущем, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:04
2023-08-02T17:04
2023-08-02T17:04
в мире
польша
украина
варшава
андрей мельник
степан бандера
украинский институт национальной памяти
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Проукраинская позиция Польши обернется для нее проблемами в будущем, пишет Myśl Polska."Эмоциональное проявление тотальной преданности Украине не вызывает там соответствующего отклика, а лишь побуждает Киев к предъявлению Варшаве требований", - сообщает издание.Правительство Польши также не осознает, что однажды ей придется заплатить за агрессивно-ненавистническую позицию по отношению к России, которая не исчезнет с карты мира, указывается в материале.Помимо этого, такая линия Варшавы заставляет ее забывать про восхваление в Киеве нацистов, с которыми связана черная страница в истории Польши. В качестве примера, он приводит эпизод с бывшим послом Украины в Германии Андреем Мельником, который защищал и восхвалял Степана Бандеру, однако позднее стал заместителем министра иностранных дел. В статье также упоминается требование главы Украинского института национальной памяти Антона Добровича повесить в Польше мемориальную доску, посвященную УПА*. Правящая партия Польши высказывала свое недовольство, но это ни к чему не привело, отметил автор.Варшаве необходимо начать думать о собственных интересах, а не опираться на навязчивые идеи извне, резюмировала MP.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина, варшава, андрей мельник, степан бандера, украинский институт национальной памяти, украинская повстанческая армия
В мире, Польша, Украина, Варшава, Андрей Мельник, Степан Бандера, Украинский институт национальной памяти, Украинская повстанческая армия
Главная ошибка. В Польше раскрыли истинную личину Украины
Myśl Polska: Польше в будущем придется заплатить за проукраинскую и антироссийскую позицию
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Проукраинская позиция Польши обернется для нее проблемами в будущем, пишет Myśl Polska
.
"Эмоциональное проявление тотальной преданности Украине не вызывает там соответствующего отклика, а лишь побуждает Киев к предъявлению Варшаве требований", - сообщает издание.
Правительство Польши также не осознает, что однажды ей придется заплатить за агрессивно-ненавистническую позицию по отношению к России, которая не исчезнет с карты мира, указывается в материале.
Помимо этого, такая линия Варшавы заставляет ее забывать про восхваление в Киеве нацистов, с которыми связана черная страница в истории Польши. В качестве примера, он приводит эпизод с бывшим послом Украины в Германии Андреем Мельником, который защищал и восхвалял Степана Бандеру, однако позднее стал заместителем министра иностранных дел. В статье также упоминается требование главы Украинского института национальной памяти Антона Добровича повесить в Польше мемориальную доску, посвященную УПА*. Правящая партия Польши высказывала свое недовольство, но это ни к чему не привело, отметил автор.
Варшаве необходимо начать думать о собственных интересах, а не опираться на навязчивые идеи извне, резюмировала MP.
Правящая партия Польши указала на ужасающую деталь в поведении Зеленского
* Экстремистская организация, запрещенная в России.