https://ria.ru/20230802/polsha-1887822925.html

Главная ошибка. В Польше раскрыли истинную личину Украины

Главная ошибка. В Польше раскрыли истинную личину Украины - РИА Новости, 02.08.2023

Главная ошибка. В Польше раскрыли истинную личину Украины

Проукраинская позиция Польши обернется для нее проблемами в будущем, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:04

2023-08-02T17:04

2023-08-02T17:04

в мире

польша

украина

варшава

андрей мельник

степан бандера

украинский институт национальной памяти

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Проукраинская позиция Польши обернется для нее проблемами в будущем, пишет Myśl Polska."Эмоциональное проявление тотальной преданности Украине не вызывает там соответствующего отклика, а лишь побуждает Киев к предъявлению Варшаве требований", - сообщает издание.Правительство Польши также не осознает, что однажды ей придется заплатить за ​​агрессивно-ненавистническую позицию по отношению к России, которая не исчезнет с карты мира, указывается в материале.Помимо этого, такая линия Варшавы заставляет ее забывать про восхваление в Киеве нацистов, с которыми связана черная страница в истории Польши. В качестве примера, он приводит эпизод с бывшим послом Украины в Германии Андреем Мельником, который защищал и восхвалял Степана Бандеру, однако позднее стал заместителем министра иностранных дел. В статье также упоминается требование главы Украинского института национальной памяти Антона Добровича повесить в Польше мемориальную доску, посвященную УПА*. Правящая партия Польши высказывала свое недовольство, но это ни к чему не привело, отметил автор.Варшаве необходимо начать думать о собственных интересах, а не опираться на навязчивые идеи извне, резюмировала MP.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230802/polsha-1887791219.html

польша

украина

варшава

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в мире, польша, украина, варшава, андрей мельник, степан бандера, украинский институт национальной памяти, украинская повстанческая армия