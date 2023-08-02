https://ria.ru/20230802/polsha-1887820812.html
Не будет сопротивления. В США испугались маневра Польши на Западной Украине
Не будет сопротивления. В США испугались маневра Польши на Западной Украине - РИА Новости, 02.08.2023
Не будет сопротивления. В США испугались маневра Польши на Западной Украине
Если Польша захочет захватить Западную Украину, то не встретит сопротивления со стороны ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:49
2023-08-02T16:49
2023-08-02T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
польша
россия
киев
скотт риттер
сергей нарышкин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Если Польша захочет захватить Западную Украину, то не встретит сопротивления со стороны ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Я не думаю, что украинцы будут сопротивляться", — сказал он.По словам военного, киевский режим уже рассматривал возможные варианты союза двух стран, включая сценарий, при котором будет создано единое государство.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как указывал директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседней республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20230802/vsu-1887800765.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Россия, Киев, Скотт Риттер, Сергей Нарышкин, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Не будет сопротивления. В США испугались маневра Польши на Западной Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Польша захватит Западную Украину без сопротивления ВСУ