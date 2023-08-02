https://ria.ru/20230802/polsha-1887820812.html

Не будет сопротивления. В США испугались маневра Польши на Западной Украине

Не будет сопротивления. В США испугались маневра Польши на Западной Украине - РИА Новости, 02.08.2023

Не будет сопротивления. В США испугались маневра Польши на Западной Украине

Если Польша захочет захватить Западную Украину, то не встретит сопротивления со стороны ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:49

2023-08-02T16:49

2023-08-02T17:13

специальная военная операция на украине

в мире

польша

россия

киев

скотт риттер

сергей нарышкин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887322667_0:230:2048:1382_1920x0_80_0_0_86a9632cabf88703a1b51c5b13f86758.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Если Польша захочет захватить Западную Украину, то не встретит сопротивления со стороны ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Я не думаю, что украинцы будут сопротивляться", — сказал он.По словам военного, киевский режим уже рассматривал возможные варианты союза двух стран, включая сценарий, при котором будет создано единое государство.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как указывал директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседней республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

https://ria.ru/20230802/vsu-1887800765.html

польша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, киев, скотт риттер, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)