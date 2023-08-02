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Правящая партия Польши указала на ужасающую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 02.08.2023
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14:47 02.08.2023 (обновлено: 15:51 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/polsha-1887791219.html
Правящая партия Польши указала на ужасающую деталь в поведении Зеленского
Правящая партия Польши указала на ужасающую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 02.08.2023
Правящая партия Польши указала на ужасающую деталь в поведении Зеленского
Генеральный секретарь правящей партии Польши "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский возмутился в Twitter поведением Киева. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:47
2023-08-02T15:51
в мире
польша
украина
киев
право и справедливость
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии Польши "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский возмутился в Twitter поведением Киева. &quot;Вызов посла Польши в МИД Украины &lt;…&gt; — это игра с огнем, а к тому же 1 августа (в этот день в 1944 году началось Варшавское восстание против нацистской Германии. — Прим. ред.) — это просто наглость и не может остаться без подобающего ответа! Врага Украина должна искать на востоке&quot;, — написал он.Накануне посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Позже аналогичный шаг предприняла польская сторона — во внешнеполитическое ведомство вызвали украинского дипломата.
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887785118.html
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в мире, польша, украина, киев, право и справедливость
В мире, Польша, Украина, Киев, Право и справедливость
Правящая партия Польши указала на ужасающую деталь в поведении Зеленского

Польская партия "Право и справедливость" пригрозила президенту Украины Зеленскому

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии Польши "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский возмутился в Twitter поведением Киева.
«

"Вызов посла Польши в МИД Украины <…> — это игра с огнем, а к тому же 1 августа (в этот день в 1944 году началось Варшавское восстание против нацистской Германии. — Прим. ред.) — это просто наглость и не может остаться без подобающего ответа! Врага Украина должна искать на востоке", — написал он.

Накануне посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Позже аналогичный шаг предприняла польская сторона — во внешнеполитическое ведомство вызвали украинского дипломата.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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