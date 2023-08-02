https://ria.ru/20230802/polsha-1887791219.html

Правящая партия Польши указала на ужасающую деталь в поведении Зеленского

Правящая партия Польши указала на ужасающую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 02.08.2023

Правящая партия Польши указала на ужасающую деталь в поведении Зеленского

Генеральный секретарь правящей партии Польши "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский возмутился в Twitter поведением Киева. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:47

2023-08-02T14:47

2023-08-02T15:51

в мире

польша

украина

киев

право и справедливость

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии Польши "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский возмутился в Twitter поведением Киева. "Вызов посла Польши в МИД Украины <…> — это игра с огнем, а к тому же 1 августа (в этот день в 1944 году началось Варшавское восстание против нацистской Германии. — Прим. ред.) — это просто наглость и не может остаться без подобающего ответа! Врага Украина должна искать на востоке", — написал он.Накануне посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Позже аналогичный шаг предприняла польская сторона — во внешнеполитическое ведомство вызвали украинского дипломата.

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887785118.html

польша

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в мире, польша, украина, киев, право и справедливость