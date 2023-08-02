https://ria.ru/20230802/polsha-1887767613.html

ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами, заявили в Польше

ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами, заявили в Польше - РИА Новости, 02.08.2023

ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами, заявили в Польше

ПВО Польши не засекла пересечения границы белорусскими вертолетами во вторник, заявил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Павел... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:08

2023-08-02T13:08

2023-08-02T13:08

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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. ПВО Польши не засекла пересечения границы белорусскими вертолетами во вторник, заявил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. "По системам радиолокации определенные вещи (пересечение границы вертолетами – ред.) не подтвердились, однако позже на основе другой информации это было подтверждено", - утверждает Яблоньский. Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".

https://ria.ru/20230801/vertolet-1887691026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, белоруссия