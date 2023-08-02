ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами, заявили в Польше
Замглавы МИД Польши Яблонский: ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. ПВО Польши не засекла пересечения границы белорусскими вертолетами во вторник, заявил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
"По системам радиолокации определенные вещи (пересечение границы вертолетами – ред.) не подтвердились, однако позже на основе другой информации это было подтверждено", - утверждает Яблоньский.
Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".