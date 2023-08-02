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ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами, заявили в Польше - РИА Новости, 02.08.2023
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13:08 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/polsha-1887767613.html
ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами, заявили в Польше
ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами, заявили в Польше - РИА Новости, 02.08.2023
ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами, заявили в Польше
ПВО Польши не засекла пересечения границы белорусскими вертолетами во вторник, заявил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Павел... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:08
2023-08-02T13:08
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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. ПВО Польши не засекла пересечения границы белорусскими вертолетами во вторник, заявил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. "По системам радиолокации определенные вещи (пересечение границы вертолетами – ред.) не подтвердились, однако позже на основе другой информации это было подтверждено", - утверждает Яблоньский. Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".
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в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами, заявили в Польше

Замглавы МИД Польши Яблонский: ПВО не засекла нарушения границы белорусскими вертолетами

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Американский ракетный комплекс Patriot в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. ПВО Польши не засекла пересечения границы белорусскими вертолетами во вторник, заявил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
"По системам радиолокации определенные вещи (пересечение границы вертолетами – ред.) не подтвердились, однако позже на основе другой информации это было подтверждено", - утверждает Яблоньский.
Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".
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